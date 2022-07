Nicola Zalewski doceniony przez Romę. Kapitan

AS Roma udała się na obóz przygotowawczy do Portugalii, gdzie we wtorek rozegrała pierwszy letni sparing. Szósty zespół minionego sezonu Serie A ograł Sunderland, piątądrużynę Legue One (trzeci poziom rozgrywkowy), a gole strzelili Felix Afena-Gyan (75. minuta) oraz Nicolo Zaniolo (80. minuta). Chwilę przed bramką Włocha boisko opuścił Nicola Zalewski, zastąpiony przez stopera - Gianlucę Mancieniego.

20-letni reprezentant Polski wystąpił na pozycji lewego wahadłowego, a więc w roli, w której grał wiosną, zastępując kontuzjowanego Leonardo Spinazzolę. W środę Zalewski po raz pierwszy w seniorskiej karierze grał z opaską kapitańską. I rozegrał dobre zawody, starał się szarpać na lewym skrzydle i był aktywny.

Gdzie będzie grał Zalewski?

Mourinho wymyślił Polaka na pozycji Spinazzoli dopiero w 26. kolejce. Wcześniej wychowanek Romy spędził na murawie łącznie 14 minut. Ale wiosną Portugalczyk stawiał na Nicolę, a ten odpłacił się świetną grą, o czym świadczy to, że został wybrany najlepszym piłkarzem kwietnia w Romie. Zalewski przyczynił się też do wygranej w Lidze Konferencji UEFA.

Ale Spinazzola jest już zdrów (wrócił na ostatnie spotkanie poprzedniego sezonu), więc rozpętała się dyskusja, co Mourinho zrobi z Zalewskim. W końcu - w Primaverze - Zalewski występował głównie na pozycjach ofensywnych, albo jako skrzydłowy w 4-3-3, albo jako "10".

Czy Zalewski będzie tylko zmiennikiem Spinazzoli? A może Portugalczyk będzie szukał mu miejsca na prawej stronie? A może będzie grał tam, gdzie w Primaverze? Głos na ten temat zabrał Ezio Sella, który w Romie najpierw był piłkarzem, a później - tylko w dziewięciu meczach - trenerem.

- Powrót Spinazzoli to świetna wiadomość, bo on potrafi zrobić różnicę. Jest wartością dodaną dla Romy. A jak to wpłynie na sytuację Nicoli? Zalewski może z powodzeniem grać także na prawej flance, więc myślę, że Mourinho może go tam wykorzystać. Ale prawda jest taka, że trener może ustawiać Nicolę w wielu obszarach boiska - oznajmił Sella.