Koulibaly nie jedzie na obóz z Napoli. Wielki transfer. "Idealne zastępstwo"

Napoli chciało walczyć o mistrzostwo, ale skończyło na trzecim miejscu. Fani nie mają co narzekać, bo w dwóch poprzednich sezonach Napoli kończyło rozgrywki na piątym miejscu. To oznacza, że Napoli wróci do Ligi Mistrzów. Pytanie, w jakim składzie, bo wiele wskazuje, że latem czeka ich rewolucja kadrowa.

Paulo Dybala w potrzasku. Został na lodzie

Odszedł już kapitan Lorenzo Insigne, który podpisał kontrakt z Toronto. David Ospina, podstawowy bramkarz, został zawodnikiem Al Nassr. Niepewny jest też los Driesa Mertensa, najskuteczniejszego piłkarza w historii neapolitańskiego klubu. Jego umowa wygasła kilka dni temu, ale wciąż Belg nie doszedł do porozumienia ws. przedłużenia. I jak co roku, media plotkują o potencjalnym odejściu 31-letniego Kalidou Koulibaly'ego.

Kilka lat temu podobno znalazł się angielski klub, który zaoferował Napoli za niego sto milionów euro, ale prezes Aurelio De Laurentiis domagał się 120. Dziś "Transfermarkt" wycenia 31-latka na 35 milionów euro i pewnie niewiele większa kwota, wystarczyłaby, aby Napoli zgodziło się na sprzedaż. Tym bardziej, że jego kontrakt wygasa latem 2023 roku, więc to ostatnia szansa na dobry zarobek.

Koulibaly trafi do Chelsea?

- Chelsea jest bliska porozumienia się z piłkarzem, a także z Napoli. Kwota transferu będzie wynosiła około 40 milionów euro - pisze David Ornestein z "The Athletic". I te doniesienia pokrywają się z włoskimi informacjami.

- Chwilowa zmiana planów. Koulibaly nie jedzie na obóz przygotowawczy Napoli. Na razie woli poczekać w domu, aż jego agent zakończy negocjacje transferowe z Chelsea - napisał na Twitterze Paolo Bargiggia z serwisu seriea24.it.

Po odejściu Antonio Rüdigera i Andreasa Christensena defensywa "The Blues" jest poważnie osłabiona, dlatego Senegalczyk wydaje się idealnym wzmocnieniem dla zespołu Thomasa Tuchela.

Koulibaly legendą, choć mało wygrał

Koulibaly trafił do Napoli w 2014 roku z belgijskiego Genku za niecałe osiem milionów euro. Z klubem z Neapolu stoper sięgnął tylko po dwa trofea - Puchar Włoch i Superpuchar Włoch. Ale stał się ulubieńcem kibiców i jednym z czołowych stoperów ligi. Koulibaly zwykł mawiać, że czuje się Senegalczykiem i neapolitańczykiem.