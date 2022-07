Wychowanek Legii Warszawa blisko transferu do Napoli

Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik - obaj ci piłkarze są zdecydowanie najbardziej kojarzeni, jeśli chodzi o polskich zawodników w Napoli. Pierwszy z nich gra w tym klubie od sześciu lat, natomiast drugi w styczniu 2021 roku zakończył ponad czteroletni okres gry w Neapolu, przenosząc się do Olympique Marsylia.

REKLAMA

Zobacz wideo Co wiemy po zgrupowaniu kadry? "Walka trwa, bo mundial jest przed nami"

Trener Karabachu ostrzega Lecha Poznań

Antoni Wodzicki na testach w Napoli

Wiele wskazuje na to, że niebawem w Napoli znajdzie się kolejny Polak. Portal SerieANews.com poinformował, że Antoni Wodzicki, urodzony w 2005 roku wychowanek Legii Warszawa, dołączy na testy do prowadzonej przez Nicolo Frustalupiego zespołu Napoli Primavera i rozpocznie przygotowania do nowych rozgrywek podczas obozu w Castel di Sangro.

Przedstawiciele włoskiego klubu ponoć już od dłuższego czasu obserwowali młodego bramkarza, dlatego testy mają być jedynie formalnością. Co prawda obie strony muszą jeszcze dojść do porozumienia w sprawie przenosin zawodnika do Neapolu, ale są one uważane niemal za dopięte.

Wodzicki będzie drugim młodym polskim bramkarzem w Napoli

Jeśli Wodzicki faktycznie trafi do Napoli, będzie drugim polskim bramkarzem, który zagra w młodzieżowej drużynie tego klubu. Od 2018 roku występuje w niej Hubert Idasiak, sprowadzony z Akademii Piłkarskiej Pogoń Szczecin. W ubiegłym sezonie kilka razy zasiadał na ławce rezerwowych w meczach Ligi Europy czy Serie A. Od nowego sezonu natomiast będzie członkiem pierwszej drużyny.

Nemanja Nikolić chciał wrócić do Legii. I się mocno zdziwił

Antoni Wodzicki to 17-letni bramkarz, który pierwsze kroki w karierze stawiał w młodzieżowym zespole Legii Warszawa. W ubiegłym sezonie rozegrał trzy mecze w Centralnej Lidze Juniorów.