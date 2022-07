Paulo Dybala w potrzasku. Został na lodzie

Od końca czerwca Paulo Dybala pozostaje wolnym zawodnikiem. Piłkarz nie mógł dojść do porozumienia z Juventusem w sprawie przedłużenia kontraktu i zakończył siedmioletnią współpracę z klubem. Przez wiele tygodni mówiło się, że Argentyńczyk najprawdopodobniej zasili szeregi Interu Mediolan. Jednak okazuje się, że taki scenariusz najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowany.

Paulo Dybala na lodzie. Inter Mediolan wycofuje się z walki o piłkarza. Napastnik będzie musiał zmniejszyć żądania finansowe

Gianluca Di Marzio przekazał w rozmowie z "WettFreunde" nowe informacje na temat przyszłości piłkarza. Jak donosi dziennikarz Sky Sport Italia, będący jednocześnie ekspertem od rynku transferowego, Inter Mediolan wycofał się z walki o 28-latka.

- Trudno mi przewidzieć, gdzie w przyszłym sezonie pojawi się Dybala. Inter miał szansę podpisać z nim kontrakt, ale później priorytetem stał się transfer Romelu Lukaku. W tej sytuacji klub wycofał się z rywalizacji o 28-latka - przyznał Di Marzio. Co więcej, Argentyńczyk znalazł się w bardzo złym położeniu - jeśli chce znaleźć nowy klub, to musi zmniejszyć swoje żądania finansowe. Aktualnie piłkarz liczy na wynagrodzenie rzędu sześciu milionów euro.

- Teraz znalazł się w sytuacji, w której raczej będzie musiał zmienić swoje plany. Wszystko wskazuje na to, że będzie grał dla mniej konkurencyjnej drużyny. Co więcej, będzie także otrzymywać mniejsze honorarium. Trzeba przyznać, że to dziwna sytuacja na rynku transferowym. Dybala jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, a pozostaje bez klubu. Myślał, że może zarobić 50 proc. więcej, wycofując się z kontraktu z Juventusem, a finalnie będzie zarabiać o połowę mniej - oznajmił dziennikarz.

Argentyńczykiem interesują się jeszcze dwa inne kluby z Serie A - AS Roma i AC Milan. Jednak, jak informuje Di Marzio, nadal żaden z wymienionych zespołów nie podjął konkretnych kroków w kierunku pozyskania napastnika.

Zdaniem Di Marzio, do gry może wkroczyć także Manchester United, ale tylko w sytuacji, gdy z zespołu odejdzie Cristiano Ronaldo. Tylko że taki scenariusz wciąż wydaje się mało prawdopodobny - nawet jeśli Portugalczyk opuści angielską drużynę, to władze klubu będą poszukiwać klasycznej "dziewiątki". Jeśli zdecydowałyby się na zakontraktowanie Dybali, wówczas konieczna byłaby zmiana stylu gry zespołu.

W tej sytuacji Argentyńczyk nie ma szansy na grę w europejskich potęgach. - Prawdą jest to, że żaden klub z najwyższej półki Premier League ani La Liga nie chce u siebie Dybali. Zarówno Manchester City, Chelsea, Real Madryt, Barcelona, PSG, jak i Bayern Monachium, a więc sześć największych drużyn Starego Kontynentu, mają inne plany. 28-latek nie pojawił się na liście życzeń żadnej z tych ekip - przyznał dziennikarz.

Dybala występuje na boiskach Serie A od 2012 roku, kiedy to przeniósł się z argentyńskiego Instituto AC. Do 2015 roku grał w US Palermo, a następnie zasilił szeregi Juventusu. W jego barwach wystąpił w 293 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 115 bramek i zaliczył 48 asyst.