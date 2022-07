Rywal wrócił. Co teraz z Zalewskim? "Mourinho może go wykorzystać"

W minionym sezonie Nicola Zalewski stał się nieoczekiwanym zastępcą Leonardo Spinazzoli w Romie, po tym jak Włoch niemal cały sezon leczył kontuzję. Nieoczekiwanym, bo Jose Mourinho wymyślił Polaka na pozycji Włocha - czyli na lewym wahadle - dopiero w 26. kolejce. Wcześniej wychowanek Romy spędził na murawie łącznie 14 minut. Ale wiosną Portugalczyk stawiał na Nicolę, a ten odpłacił się świetną grą, o czym świadczy to, że został wybrany najlepszym piłkarzem kwietnia w Romie. Zalewski przyczynił się też do wygranej w Lidze Konferencji UEFA.

REKLAMA

Zobacz wideo Włoski dziennikarz zachwyca się Zalewskim. "Kiedyś może być ważnym graczem Romy"

Ale Spinazzola jest już zdrów (wrócił na ostatnie mecze poprzedniego sezonu), więc rozpętała się dyskusja, co Mourinho zrobi z Zalewskim. W końcu - w Primaverze - Zalewski występował głównie na pozycjach ofensywnych, albo jako skrzydłowy w 4-3-3, albo jako "10".

Oficjalnie: Paul Pogba wraca do Juventusu. Bardzo nietypowa transakcja

Czy Zalewski będzie tylko zmiennikiem Spinazzoli? A może Portugalczyk będzie szukał mu miejsca na prawej stronie? A może będzie grał tam, gdzie w Primaverze? Głos na ten temat zabrał Ezio Sella, który w Romie najpierw był piłkarzem, a później - tylko w dziewięciu meczach - trenerem.

- Powrót Spinazzoli to świetna wiadomość, bo on potrafi zrobić różnicę. Jest wartością dodaną dla Romy. A jak to wpłynie na sytuację Nicoli? Zalewski może z powodzeniem grać także na prawej flance, więc myślę, że Mourinho może go tam wykorzystać. Ale prawda jest taka, że trener może ustawiać Nicolę w wielu obszarach boiska - oznajmił Sella.

Były trener Romy skomentował także plotki dotyczące ewentualnego transferu Paulo Dybali, któremu 30 czerwca wygasła umowa z Juventusem.

- Świetnie byłoby, gdyby taki talent trafił do Romy. Dałby jej wiele jakości. Świetnie mógłby wyglądać atak Tammy Abraham - Paulo Dybala. Argentyńczyk mógłby operować w wolnych przestrzeniach, które tworzyłby Anglik. Dybala byłby też świetnym kreatorem - oświadczył.

A może Zaniolo zrobi miejsce Zalewskiemu?

Juventus się nie zatrzymuje. I szykuje kolejny hitowy transfer, po ogłoszeniu Angela Di Marii i Paula Pogby. Jak informuje włoski dziennikarz, Alfredo Pedulla, Roma zgodziła się na sprzedaż swojej gwiazdy - Nicolo Zaniolo.

- Zaniolo zostanie piłkarzem Juventusu. Cała operacja zamknie się w okolicach 40, może 45 milionów euro. Ogłoszenie transferu już w przyszłym tygodniu - poinformował Pedulla, Juventus ma zapłacić 10-12 mln za roczne wypożyczenie, z późniejszym obowiązkiem wykupu za 30-33 mln.

Spalletti chce zmienić pozycję i rolę Piotra Zielińskiego

Zaniolo był rzucany po różnych pozycjach. Czasami grał jako ofensywny pomocnik, czasami jako skrzydłowy, ale i zdarzały się mecze, w których był napastnikiem. Jego odejście mogłoby zwolnić miejsce - na ofensywnych pozycjach - Zalewskiemu. Tym bardziej, że z klubu odszedł już inny ofensywny pomocnik -Henrikh Mkhitaryan. Ormianin na zasadzie wolnego transferu podpisał kontrakt z Interem Mediolan.