Włosi boją się o Ibrahimovicia. Trenuje z Milanem raz w tygodniu

AC Milan rywalizuje o mistrzostwo Włoch z derbowym rywalem, czyli Interem. Zespół prowadzony przez Stefano Piolego ma dwa punkty przewagi nad drugą drużyną z Mediolanu na dwie kolejki przed końcem sezonu. Najważniejszym piłkarzem Milanu w tym momencie wydaje się być Rafael Leao, zdobywca trzynastu bramek i dziewięciu asyst w tym sezonie. W ostatnich tygodniach spadła rola Zlatana Ibrahimovicia, który niedawno wrócił po kontuzji.

REKLAMA

Zobacz wideo Borek: Lewandowski chyba dojrzał do tego, by zmienić otoczenie

Media: Zlatan Ibrahimović trenuje z Milanem raz w tygodniu. Wciąż w pełni nie wyleczył urazu

Dziennikarze Sky Italia informują, że mimo powrotu do gry Zlatan Ibrahimović wciąż ma problemy. Szwed wypadł z gry na kilkanaście dni przez przeciążenie kolana, a obecnie wciąż zmaga się z jego obrzękiem, co sprawia, że nie może w pełni wykorzystywać swojej obecności na boisku. Ibrahimović może grać maksymalnie dziesięć minut. Na domiar złego napastnik pojawia się na treningu Milanu tylko raz w tygodniu.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Mimo problemów zdrowotnych Zlatan Ibrahimović wciąż ma ogromną pozycję w szatni. 40-latek bierze udział w odprawach taktycznych i stara się motywować drużynę w trakcie spotkań. Kulisy przemowy Szweda przed meczem z Hellasem Verona zdradził trener Stefano Pioli. - Zlatan powiedział coś pięknego. W Milanie kibice pamiętają tylko tych, którzy wygrali mistrzostwo Włoch lub Ligę Mistrzów. Zatem jeśli chcemy być zapamiętani, to mamy trzy mecze przed sobą - ujawnił Pioli.

Wciąż nie wiadomo, czy Zlatan Ibrahimović będzie występował w barwach Milanu w przyszłym sezonie. Kontrakt Szweda z obecnym liderem Serie A jest ważny tylko do końca sezonu. Włoskie media informują, że Ibrahimović ma się określić po zakończeniu sezonu. Jedną z opcji dla niego jest praca w agencji menadżerskiej, zarządzanej do niedawna przez Mino Raiolę. Zlatan Ibrahimović zagrał w 26 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił osiem goli i zanotował trzy asysty.