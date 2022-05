Nicola Zalewski tym razem zawiódł. Włosi: Współwinny

Rezultat spotkania został ustalony już na samym początku starcia. W piątej minucie wynik otworzył Nicolas Gonzalez, który skutecznie wykonał rzut karny, natomiast w 11. minucie bramkę na 2:0 zdobył Giacomo Bonaventura.

Kwadrans Krzysztofa Piątka w meczu z AS Romą

Mecz na ławce rezerwowych rozpoczął Krzysztof Piątek, który czeka na strzelenie ligowego gola od ponad dwóch miesięcy. Reprezentant Polski pojawił się na murawie w 75. minucie, zastępując Arthura Cabrala. Tym razem również nie udało mu się znaleźć drogi do bramki, choć miał ku temu jedną okazję.

Włoskie media oceniły jego występ na "szóstkę" w 10-stopniowej skali. "Szukał wolnych stref i starał się znaleźć szansę do strzelenia gola. Oddał strzał z woleja, ale niestety dla niego – piłka poleciała bardzo wysoko" - podsumowali jego grę dziennikarze "La Gazzetta dello Sport"

Nicola Zalewski "współwinny utraty obu bramek"

W ekipie AS Romy kolejny występ z kolei zanotował Nicola Zalewski, który w ostatnich tygodniach zbierał mnóstwo pochwał. 20-latek zagrał od pierwszych minut i przebywał na placu gry do 66. minuty, kiedy to zastąpił go Stephan El Shaarawy.

Występ Zalewskiego nie został pozytywnie oceniony przez włoskie media. "Dzieciak nie boi się pracy i robi wiele dobrego. Zwłaszcza w fazie ofensywnej. W obronie za to dużo mu jeszcze brakuje. Był współwinny utraty obu bramek" - podsumowano jego grę na łamach "LGdS".

Zwycięstwo AFC Fiorentiny sprawiło, że drużyna z Florencji na dwie kolejki przed końcem sezonu zrównała się punktami w tabeli Serie A z AS Romą. Oba zespoły mają po 59 punktów na koncie, jednak zespół Jose Mourinho jest o jedno miejsce wyżej, dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu.