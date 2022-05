Kamil Glik wraca w kluczowym momencie. Walka o awans do Serie A

Kamil Glik od ponad miesiąca pozostaje poza grą po tym, jak w finale baraży o mundial ze Szwecją pogłębiła się jego kontuzja. Teraz jednak doświadczony środkowy obrońca jest coraz bliższy powrotu do gry, co jest świetną wiadomością dla walczącego o awans do Serie A Benevento.

