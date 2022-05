Włosi o transferze Zielińskiego do Bayernu. "Pojawiła się już pierwsza fałszywka"

"Julian Nagelsmann nigdy nie brał pod uwagę tego pomysłu. To tylko plotka" - dementuje informacje o transferze Piotra Zielińskiego do Bayernu Monachium portal areanapoli.it. Włosi piszą, że nic nie wskazuje na to, żeby Polak miał opuścić SSC Napoli.

