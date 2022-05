Dyrektor Romy wychwala Zalewskiego. "Stanie się wielkim piłkarzem"

Nicolo Zalewski szturmem podbija włoskie boiska. Jeszcze na jesieni nie otrzymywał zbyt wielu szans od Jose Mourinho, ale wszystko zmieniło się na wiosnę. Polak szybko zyskał zaufanie portugalskiego szkoleniowca, który regularnie wystawia go w wyjściowym składzie. Na ten moment rozegrał 20 meczów w Romie, w których zaliczył dwie asysty.

Tiago Pinto wypowiedział się o Zalewskim. "Stanie się wielkim piłkarzem"

O Nicoli Zalewskim w bardzo dobry sposób niedawno wypowiedział się Jose Mourinho. Trener Romy wyznał, że polski obrońca ma wiele jakości i klub chce, by się rozwijał. To nie jedyne ciepłe słowa, jakie usłyszał Polak w ostatnim czasie. Głos w jego sprawie zabrał także Tiago Pinto, dyrektor AS Romy. Jego wypowiedź przytacza portal Tuttomercatoweb.com. - Może ludzie uznają, że jestem arogancki, ale pamiętam, jak oglądałem pierwsze mecze Zalewskiego w drużynach młodzieżowych. Siedział na ławce, a gdy pojawił się na boisku, spytałem Morgana De Sanctisa (trener młodzieżówki Romy - przyp. red.) dlaczego trzymał go na ławce. Prawda jest taka, że Zalewski ma niesamowitą technikę. Życie nie było dla niego zbyt łaskawe, ale dzięki temu szybko dojrzał. Ma odpowiednią mentalność. Moim zdaniem stanie się wielkim piłkarzem - powiedział Tiago Pinto.

Pochwał Zalewskiemu nie szczędzą także włoskie media. "To wciąż jest dzieciak, ale co za jakość" - czytamy w "La Gazzetta dello Sport". Formę polskiego obrońcy doceniają również kibice, od których otrzymał nagrodę najlepszego piłkarza miesiąca.

