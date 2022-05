Mourinho chce kolejnego piłkarza z Premier League. Aaron Wan-Bissaka blisko AS Romy

Aaron Wan-Bissaka gra dla angielskiego zespołu od lipca 2019 roku, ale w ostatnim czasie współpraca z drużyną nie układa się po myśli Brytyjczyka. W tym sezonie 24-latek rozegrał zaledwie 26 spotkań i nie zdołał ani razu trafić do siatki lub chociażby zaliczyć asysty. Ponadto Ralf Rangnick często pomija Wan-Bissakę w pierwszym składzie na rzecz Diogo Dalota. W kadrze obrońca Manchesteru United również nie może liczyć na uznanie selekcjonera Garetha Southgate'a.

Jose Mourinho chce w Romie Aarona Wan-Bissakę

W związku z powyższym 24-latek nie może być pewny swojej przyszłości w Manchesterze United. Dalsza współpraca będzie zależała od wizji nowego szkoleniowca drużyny Erika Ten Haga. W przypadku rozstania z klubem Brytyjczyk nie powinien mieć kłopotów ze znalezieniem nowego pracodawcy, o czym informuje portal "The Sun".

Według brytyjskich dziennikarzy, duże zainteresowanie Wan-Bissaką wyraża Jose Mourinho. Trener AS Romy chciałby pozyskać kolejnego gracza Premier League. Do drużyny w ostatnich latach dołączyli Tammy Abraham z Chelsea, Rui Patricio z Wolverhampton oraz Ainsley Maitland-Niles wypożyczony z Arsenalu. W zespole są również byli zawodnicy Manchesteru United, Henrikh Mkhitaryan i Chris Smalling, którzy właśnie w lidze włoskiej odbudowali formę. Szansa regularnych występów oraz szlifowanie talentu pod okiem cenionego trenera może przekonać bocznego obrońcę na transfer do AS Romy.

Jak na razie nie wiadomo czy Manchester United zrezygnuje z Brytyjczyka. Nie podano również ceny, za jaką angielski klub byłby skłonny sprzedać prawego obrońcę. Kontrakt Aarona Wan Bissaki obowiązuje do czerwca 2024 roku, jednak mimo to piłkarz wzbudza ogromne zainteresowanie.

Oprócz Jose Mourinho karierę 24-latka uważnie śledzi Atletico Madryt, który poszukuje zastępcy Kierana Trippiera na prawej obronie. Co więcej, zainteresowanie Brytyjczykiem wykazuje również jego były zespół Crystal Palace. Drużyna rozważa wypożyczenie piłkarza zaledwie trzy lata po sprzedaniu go Manchesterowi United za 50 milionów funtów.