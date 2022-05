Problem z Zielińskim w Napoli. Drogi, a nie gra i jeszcze odejść nie chce

Nadal nie jest pewne, gdzie w przyszłym sezonie zagra Piotr Zieliński. Reprezentant Polski nie może nawiązać do bardzo dobrej formy z poprzednich rozgrywek i we włoskich mediach pojawia się coraz więcej głosów, że mógłby on opuścić SSC Napoli. Klub ma być niezadowolony nie tylko z jego spadku formy, ale także faktu, że nie może przyjąć on na siebie roli lidera, której od niego oczekiwano.

Zieliński jest graczem ekipy z Kampanii od czerwca 2016 roku, więc wyżej wspomniane oczekiwania nie są przesadą. Włoscy dziennikarze zauważają jednak, że zawodnikowi brakuje charakteru, zwłaszcza w słabszych okresach, gdy powinien zdecydowanie zareagować na posadzenie go na ławce rezerwowych.

Ewentualny transfer piłkarza może być jednak trudnym przedsięwzięciem. Po pierwsze pomimo ogólnej krytyki, niemal wszyscy włoscy dziennikarze zauważają, że nadal jest to piłkarz o znakomitym wyszkoleniu technicznym i trzeba byłoby zapłacić za niego około 50 milionów euro. Sytuację może utrudniać fakt, że sam Zieliński może nie być zainteresowany opuszczeniem Napoli.

Co dalej z Piotrem Zielińskim? Piłkarz ma być niechętny do opuszczenia Napoli

Jak zauważa bowiem neapolitański dziennik "Il Mattino", Zieliński jest jednym z tych graczy, którzy są mniej skłonni do transferu z Napoli. Reprezentant Polski związał się bowiem z klubem, jak i miastem, gdzie rozwijał się piłkarsko w ostatnich latach. Wcześniejsze doniesienia łączyły go m.in. z Bayernem Monachium, jednak wielu ekspertów zastanawia się, czy taki ruch ma sens:

- Nie wiem, co on powinien zrobić ze swoją karierą. Trochę mnie bawią te głosy łączące go z Bayernem Monachium. Po co miałby tam iść? Chyba że ścieżka à la Sławomir Wojciechowski, czyli bez podboju Bundesligi, ale po to, żeby wziąć udział w jakiejś fecie i pozować do zdjęć z trofeum - stwierdził komentator Eleven Sports Filip Kapica, w programie "International Level" portalu Meczyki.pl transmitowanym w serwisie YouTube.

Pomocnik ma obecnie problemy z odnalezieniem formy i już od trzech spotkań z rzędu zaczynał grę na ławce rezerwowych. W ostatnim starciu przeciwko Sassuolo nie pojawił się nawet na boisku. Jak donosi dziennik "Corriere dello Sport", stan ten nie powinien zmienić się w najbliższym meczu przeciwko Torino. - Zieliński ma nadzieję, że zagra przynajmniej kilkanaście minut w kolejnym starciu i postara się odzyskać stracone zaufanie - można przeczytać w CdS.

Zieliński łącznie rozegrał w SSC Napoli 278 spotkań, podczas których zdobył 39 bramek i zaliczył 33 asysty. Reprezentant Polski przez całą swoją karierę związany jest z Półwyspem Apenińskim. Wcześniej występował w młodzieżowej oraz dorosłej drużynie Udinese, a także w Empoli.