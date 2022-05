Piotr Zieliński w Bayernie? "Chyba po to, żeby pozować do zdjęć"

Piotr Zieliński po niezłym starcie sezonu zaczął grać gorzej. Forma polskiego pomocnika spadła i stracił on miejsce w wyjściowym składzie, krytycznie o jego występach piszą włoskie media. Coraz głośniej mówi się, że Zieliński jest bliski odejścia z Napoli. Jak podaje "La Repubblica", Polak mógłby trafić do Bayernu.

Plotki na temat odejścia Zielińskiego skomentował Filip Kapica, komentator Eleven Sports, który był gościem programu "International Level" na kanale Youtube Meczyki.pl. - Nie wiem, co on powinien zrobić ze swoją karierą. Trochę mnie bawią te głosy łączące go z Bayernem Monachium. Po co miałby tam iść? Chyba że ścieżka à la Sławomir Wojciechowski, czyli bez podboju Bundesligi, ale po to, żeby wziąć udział w jakiejś fecie i pozować do zdjęć z trofeum - powiedział Kapica.

Komentator sportowy wypowiedział się także na temat obecnej formy polskiego piłkarza. - Zieliński jest pod formą. Jakbyśmy mieli wymieniać piłkarzy, którzy nie są w gazie w Napoli, to jest to dość długa lista. Gdybyśmy się wybrali z kamerą na miasto, to w ankiecie na największe rozczarowanie w ostatnich dwóch miesiącach Polak byłby raczej faworytem - dodał Kapica.

Piotr Zieliński rozegrał w tym sezonie 39 meczów, w których strzelił siedem goli i zaliczył pięć asyst. Ale Napoli po serii nieudanych spotkań wróciło na ścieżkę zwycięstw. W ostatniej kolejce zawodnicy z Neapolu pokonali 6:1 Sassuolo. Polski pomocnik przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych.

