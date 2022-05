Dybala zwleka z podjęciem decyzji. Inter w gotowości

Wraz z końcem czerwca wygaśnie kontrakt Paulo Dybali z Juventusem. Choć początkowo wydawało się, że Argentyńczyk pozostanie w zespole na dłużej, a do tego gotowa była dla niego nowa umowa, ostatecznie władze klubu z Turynu wycofały swoją propozycję, przez co 28-latek pożegna się z drużyną po tym sezonie.

Dybala odejdzie z Juventusu

Po wycofaniu się z negocjacji Juventus zaproponował Argentyńczykowi kolejną propozycję, jednak sam zawodnik nie zgodził się na niższe wynagrodzenie. Z tego powodu 30 czerwca wygaśnie jego kontrakt i choć chętnych na jego zatrudnienie nie brakuje, 28-latek nie spieszy się z wyborem nowego pracodawcy.

W gronie klubów zainteresowanych sprowadzeniem Dybali znajdowały się między innymi Arsenal, Manchester United, Newcastle United i Inter Mediolan. Żaden z tych zespołów nie rozpoczął póki co oficjalnych rozmów z 28-latkiem, przez co póki co nie wiadomo, na jaki kierunek zdecyduje się sam piłkarz.

Dybala nie spieszy się z wyborem nowego klubu

Nieco więcej na temat przyszłości Paulo Dybali wie Gianluca Di Marzio, który opowiedział na ten temat na antenie "Sky Sports Italia". - Dybala nie spieszy się z podjęciem decyzji. Dokładnie oceni wszystkie oferty. Zwłaszcza te, które pochodzić będą z zagranicy - pierwszeństwo będą miały La Liga i Premier League - powiedział.

Di Marzio w programie telewizyjnym potwierdził również, że pojawiło się konkretne zainteresowanie ze strony Interu Mediolan, jednak i w tym przypadku póki co brakuje jakichkolwiek szczegółów. - Inter Mediolan pozostaje w tle, ale w gotowości. Na razie nie wykonał żadnego konkretnego ruchu - dodał popularny dziennikarz.

Paulo Dybala jest zawodnikiem Juventusu od 2015 roku. W obecnym sezonie Argentyńczyk wystąpił w 35 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 14 goli i zanotował sześć asyst.