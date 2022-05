Media: Pirlo wraca do pracy. Poprowadzi klub dwóch Polaków

Andrea Pirlo pozostaje bez pracy od maja 2021 roku, kiedy to został zwolniony z Juventusu, mimo zdobycia Pucharu i Superpucharu Włoch. Jego miejsce wówczas zajął Massimiliano Allegri. Od tego momentu Pirlo pozostawał bez pracy, a na początku tego roku był jednym z kandydatów do objęcia reprezentacji Polski. Wiele wskazuje na to, że szkoleniowiec wróci do pracy po sezonie przerwy i obejmie jeden z klubów grających w Serie A.

Andrea Pirlo faworytem do objęcia Spezii. Poprowadzi klub dwóch Polaków

Włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio informuje, że Spezia Calcio planuje rozstanie z Thiago Mottą po zakończeniu sezonu. Klub z Ligurii w ostatnich dziesięciu meczach wygrał zaledwie dwukrotnie, co sprawiło, że pozycja szkoleniowca była coraz bardziej kwestionowana. Obecnie Spezia ma osiem punktów przewagi nad strefą spadkową, ale Salernitana ma rozegrane dwa spotkania mniej, co sprawia, że Spezia wciąż nie może być pewna utrzymania w Serie A.

Następcą Thiago Motty ma zostać szkoleniowiec, który dawniej był świetnym piłkarzem i tym samym miałby duży wpływ na szatnię. Faworytem, zdaniem Di Marzio, jest Andrea Pirlo. Włoch nie mógł narzekać na zainteresowanie w ostatnich miesiącach, ponieważ chęć zatrudnienia Pirlo wykazywały takie kluby, jak Salernitana, Parma, Genoa czy AEK Ateny. Ostatecznie żaden z tych zespołów nie doszedł do porozumienia z legendą ligi włoskiej.

W Spezii od tego sezonu występuje dwóch Polaków - Arkadiusz Reca oraz Jakub Kiwior. Obaj zawodnicy występują w podstawowym składzie i cieszą się zaufaniem ze strony Thiago Motty. Reca formalnie jest wypożyczony z Atalanty Bergamo, ale musi zostać wykupiony za cztery miliony euro w przypadku wywalczenia utrzymania w Serie A.