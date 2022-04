Nowa potęga we Włoszech? Właściciele Manchesteru City ostrzą pazury

Dobrze zorientowany w realiach włoskiej piłki nożnej dziennikarz Gianluca Di Marzio twierdzi, że Palermo może mieć nowego właściciela. Rywalizujący niegdyś w Serie A klub przejąć ma City Football Group, czyli grupa, która zarządza m.in. Manchesterem City. Jej właściciel Sheikh Mansour działa już niemal na całym świecie. Obecnie CFG zarządza kilkunastoma klubami i ich drużynami partnerskimi. W Ameryce Północnej pod władaniem Mansoura jest New York City FC, w Ameryce Południowej - Montevideo City Torque oraz Bolivar, w Azji spółka zarządza natomiast Yokohamą Marinos (Japonia), Schuanem Jiuiu (Chiny) oraz Mumbai City (Indie). W Europie spółka kupiła już za to Manchester City (Anglia), Troyes, Vannes (oba Francja), Gironę (Hiszpania) oraz Lommel SK (Belgia).

Właściciel Manchesteru City przejmie Palermo

Od pierwszych informacji na ten temat minęły już dwa tygodnie i wiele wskazuje na to, że doniesienia się potwierdzą. Włoskie media informują bowiem, że negocjacje dobiegają końca i zakończą się sukcesem. "La Gazzetta dello Sport" pisze, że właściwie "trwa odliczanie" do momentu, w którym Palermo będzie miało nowego właściciela. City Football Group przejmie 80 procent udziałów w klubie za około sześć milionów euro. Klub może się jednak spodziewać solidnych wzmocnień składu w przyszłości. W tym sezonie zespół powalczy w play-offach o awans do Serie B, czyli na zaplecze włoskiej ekstraklasy.

Ekipa z Sycylii występuje w Serie C i od dłuższego czasu nie może nawiązać do dobrych wyników i regularnej gry w Serie A. W międzyczasie Palermo zbankrutowało i ogłosiło upadłość. Wszystko za sprawą nieżyjącego już ekstrawaganckiego prezesa klubu Maurizio Zampariniego.

Włoch był twórcą potęgi Palermo, które otarło się o Ligę Mistrzów. W jego zespole występowali tacy piłkarze jak Paulo Dybala, Edinson Cavani, Andrea Barzagli czy Kamil Glik. Jego działania finalnie doprowadziły jednak ekipę do upadku, a wszystkiemu towarzyszył sąd i zarzuty o pranie brudnych pieniędzy.

