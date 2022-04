Manchester United rozbije bank? Transfer za 100 mln euro

Victor Osimhen dołączył do SSC Napoli w 2020 roku za 75 milionów euro. W bieżącym sezonie rozegrał 28 spotkań, w których strzelił 16 goli i zanotował pięć asyst. Jego kontrakt z włoskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku, choć jak podają włoskie media, wszystko wskazuje na to, że nie wypełni on ustalonej przed dwoma laty umowy.

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Papszun powrócił do tematu Legii. "To była moja decyzja"

Manchester United wykłada 100 milionów za Osimhena. Sensacyjny transfer stanie się faktem?

We Włoszech niemal wszystkie najpopularniejsze dzienniki podały informację o spotkaniu agenta Nigeryjczyka, Roberto Calendy z prezesem SSC Napoli. W jego trakcie miały być omawiane warunki przejścia Osimhena właśnie do Manchesteru United. Aurelio De Laurentiis miał zgodzić się na transfer, ale podał swoje warunki. Jedyna kwota, jaką zaakceptuje klub, to co najmniej 100 milionów euro.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

UEFA rozważa przyznanie ukraińskim klubom awansów wprost do fazy grupowej

"Niepodważalna oferta" - określają ustalenia włoscy dziennikarze. Osimhenem są też zainteresowane inne kluby, ale według najnowszych doniesień, to właśnie Manchester United jest faworytem do pozyskania 23-latka. W gazecie "La Repubblica" czytamy, że sam Osimhen ma być gotów, aby odejść z Neapolu, ale dopiero po sezonie. Do tego czasu chciałby wywalczyć z klubem awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów.

Obecnie zespół Luciano Spallettiego znajduje się na 3. miejscu w tabeli z 67 punktami na koncie. O jeden mniej ma czwarty Juventus. W lidze prowadzi zaś AC Milan, który ma 74 punkty oraz o dwa punkty słabszy Inter Mediolan. Do Ligi Mistrzów awansują cztery najlepsze zespoły Serie A.

Liga Mistrzów w 1995 i dziś: Cud na Łazienkowskiej, czyli jak Legia z plutonem żołnierzy rundę grupową organizowała

Angielski klub słynie ze swoich milionowych transakcji, które dotychczas nie przyniosły żadnego sukcesu. Obecnie zespół Ralfa Rangnicka, a od lata Erika ten Haga (trener rozpocznie pracę w Manchesterze po zakończeniu obecnego sezonu), stracił szansę na mistrzostwo Anglii, krajowe puchary i została mu jedynie walka o awans do europejskich rozgrywek w przyszłym sezonie. Aktualnie Manchester United znajduje się na 6. miejscu w tabeli, co daje mu fazę grupową Ligi Europy. Drużyna ma jednak tylko dwa punkty przewagi nad siódmym West Hamem United (Liga Konferencji Europy).