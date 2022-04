Dramat Interu. Monstrualny błąd może odebrać mistrzostwo [WIDEO]

Przed rozegraniem zaległego meczu Serie A wszystko tak naprawdę zależało od samego Interu Mediolan. Mistrzowie Włoch tracili dwa punkty do Milanu i zwycięstwo pozwalało im wrócić na pierwsze miejsce w tabeli.

REKLAMA

Zobacz wideo Kibice chcą pomnika dla Banasika. "Lepiej niech w Radomiu nie staje"

Największy sukces Stali od 28 lat stał się faktem. Nic już nie zabierze awansu

Inter przegrywa z Bologną

Środowy mecz z Bologną rozpoczął się dla gości w bardzo dobry sposób. Już w trzeciej minucie znakomitą indywidualną akcją popisał się Ivan Perisić i huknął z kilkunastu metrów, nie dając szans Łukaszowi Skorupskiemu. W 28. minucie gospodarze dość nieoczekiwanie wyrównali, a na listę strzelców wpisał się Marko Arnautović.

Inter dominował praktycznie przez całe spotkanie, ale nie potrafił strzelić drugiej bramki. Dokonali tego za to gospodarze. W 82. minucie gola na 2:1 strzelił Nicola Sansone, korzystając z olbrzymiego błędu bramkarza Interu. Rezerwowy rumuński bramkarz Ionut Radu nieczysto trafił w piłkę tuż przed linią bramkową, z czego piłkarz Bologni skrzętnie skorzystał.

"Ionut Radu Lorisem Kariusem Serie A. Co za dramat sympatycznego Rumuna. Przecież on się już po tym nie odkręci do końca kariery, jeśli Inter nie wygra mistrzostwa" - czytamy na Twitterze. Dla Radu był to pierwszy mecz w Serie A w tym sezonie. W środę zastępował zmagającego się z kontuzją pleców Samira Handanovicia.

Błąd Radu pozbawi Inter mistrzostwa?

Niewykluczone, że olbrzymi błąd rumuńskiego bramkarza i w konsekwencji nieoczekiwania porażka Interu Mediolan mogą sprawić, że mecz z Bologną będzie kosztował drużynę Simone Inzaghiego mistrzowski tytuł. Po tej przegranej liderem tabeli jest AC Milan, od którego teraz tak naprawdę zależy to, kto wywalczy mistrzostwo.

Sędziowie boją się o życie i uciekają z Białorusi. "Wywieźli mnie do lasu"

Inter do końca sezonu zagra u siebie z Empoli i Sampdorią, a także z Udinese i Cagliari na wyjeździe. Do tego 11 maja zagra z Juventusem w finale Pucharu Włoch. AC Milan natomiast zagra jeszcze u siebie z Fiorentiną i Atalantą, a także na wyjeździe z Hellasem i Sassuolo. Walka o tytuł może zatem rozstrzygnąć się nawet w ostatniej kolejce.