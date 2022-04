Mourinho ocenił Zalewskiego. "Pracujemy, żeby się rozwinął"

W obliczu poważnej kontuzji, jakiej doznał Leonardo Spinazzola jeszcze podczas Euro 2020 oraz kiepskiej dyspozycji Matiasa Vini, Nicola Zalewski może liczyć na regularną grę w pierwszym zespole. W trwającym sezonie rozegrał 17 meczów. Polski obrońca zbiera za występy pochlebne recenzje we włoskich mediach. Portal TuttoMercato.web po spotkaniu Romy z Napoli w 33. kolejce Serie A nazwał Polaka odkryciem sezonu.

Mourinho chwali Zalewskiego. "Ma wiele jakości"

W sobotę wieczorem AS Roma podejmowała na własnym stadionie Inter Mediolan. Goście pewnie pokonali ekipę z Rzymu 3:1. Na listę strzelców dla drużyny aktualnego mistrza Włoch wpisali się Denzel Dumfries, Marcelo Brozović oraz Lautaro Martinez. Honorowe trafienie dla gospodarzy zdobył Henrik Mchitarjan. W zespole Romy od pierwszych minut zagrał Nicola Zalewski.

O polskim piłkarzu wypowiedział się Jose Mourinho w pomeczowym wywiadzie dla telewizji DAZN. -Zalewski ma wiele jakości, ale to nadal dzieciak, który czasami popełnia błędy. Są drużyny takie jak Inter, które płacą za Robina Gosensa, żeby trzymać go na ławce rezerwowych. My tego nie robimy. Pracujemy z Zalewskim, żeby się rozwinął - powiedział trener AS Romy.

Po porażce z Interem AS Roma mocno skomplikowała sobie walkę o awans do Ligi Mistrzów. Drużyna Jose Mourinho na cztery kolejki przed końcem sezonu traci osiem punktów do czwartego miejsca, które gwarantuje grę w tych prestiżowych rozgrywkach.

