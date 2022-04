Krzysztof Piątek zostaje we Włoszech. "Wszystko na to wskazuje"

Krzysztof Piątek trafił do Fiorentiny na zasadzie wypożyczenia w zimowym oknie transferowym. Polski napastnik dobrze odnalazł się w klubie z Florencji. Do tej pory zagrał w 14 meczach i strzelił w nich sześć goli. Nie było jednak pewne, czy włoski zespół zdecyduje się na jego wykup, ponieważ w zimowym okienku transferowym ściągnął także Arthura Cabrala.

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Papszun powrócił do tematu Legii. "To była moja decyzja"

Znamy przyszłość Krzysztofa Piątka. "Wszystko wskazuje na to, że włoski klub wykupi go z Herthy"

Wątpliwości na temat przyszłości Piątka rozwiał Tomasz Włodarczyk w programie "International level" na kanale Youtube Meczyki.pl. - Piątek pokazał, że Serie A mu leży. Będzie chciał zostać we Fiorentinie. Wszystko wskazuje na to, że włoski klub zdecyduje się go wykupić z Herthy. Te 15 mln euro to wciąż jest kwota bardzo przyzwoita. Zważywszy na to, ile zarobili na Vlahoviciu, to myślę, że spokojnie mogą sobie na to pozwolić - powiedział Włodarczyk.

Przełomowe okno Lewandowskiego? Borek: Chyba dojrzał do tego, by zmienić otoczenie

Dziennikarz podał także powód, dla którego aktualna sytuacja Piątka jest dobra, mimo że to jego pierwsza udana rudna po okresie gorszej gry i kontuzji. - Szukanie napastnika w dzisiejszych czasach nie jest łatwą sprawą. Mało jest "dziewiątek" o dobrej jakości. I z tym jest problem, dlatego moim zdaniem, zarówno pozycja Milika, jak i Piątka jest na rynku transferowym będzie naprawdę mocna - dodał Włodarczyk.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Krzysztof Piątek trafił z Cracovii do Genoi w lipcu 2018 roku Polski napastnik szturmem podbił włoskie boiska i zaledwie po pół roku przeniósł się do Milanu. Polak utrzymał wysoką formę strzelecką i rozkochał w sobie kibiców z Mediolanu, którzy stworzyli na jego cześć przyśpiewkę. Później wszystko się zmieniło. Piątek stracił formę, nie grał już na tyle regularnie i został sprzedany. W styczniu 2020 roku podpisał kontrakt z Herthą Berlin. Polak tam jednak nie zachwycał. W 56 meczach zdobył 12 bramek i dorzucił do tego cztery asysty.

Media: Lukaku chce uciekać z Chelsea. Jest gotowy obniżyć pensję o połowę