Media: Juventus może poświęcić Wojciecha Szczęsnego

Wojciech Szczęsny został następcą Gianluigiego Buffona w bramce Juventusu, natomiast jego pozycja jest regularnie kwestionowana. Latem zeszłego roku wielu dziennikarzy przymierzało Gianluigiego Donnarummę do Juventusu, natomiast Massimiliano Allegri wolał współpracę z Polakiem, o czym poinformował Gianluca Di Marzio. Trener Juventusu zawsze stawał w obronie Szczęsnego, który popełniał sporo błędów na początku sezonu.

Media: Reprezentant Argentyny zastąpi Wojciecha Szczęsnego? Znana cena

Sportowe media w Argentynie informują, że Juventus jest w stanie poświęcić Wojciecha Szczęsnego w letnim oknie transferowym, aby tylko udało się sprowadzić Emiliano Martineza, występującego w Aston Villi. Zmiana bramkarza miałaby być pierwszym ruchem Juventusu na rynku transferowym. Wpierw jednak klub ze stolicy Piemontu musi znaleźć nabywcę dla Polaka, który ma ważny kontrakt z Juventusem do końca czerwca 2024 roku.

Emiliano Martinez ma podpisaną umowę z Aston Villą aż do czerwca 2027 roku, natomiast klub z Premier League byłby w stanie sprzedać Argentyńczyka. Portal 90min.com podaje, że 29-latek mógłby przenieść się do Serie A za około 30 milionów euro. Martinez zanotował aż dziesięć czystych kont w 32 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach w barwach Aston Villi.

Wojciech Szczęsny zagrał łącznie w 37 meczach, licząc wszystkie rozgrywki i zanotował aż 15 czystych kont, z czego 12 w Serie A. Lepszy wynik w lidze od Polaka mają tylko Mike Maignan, Samir Handanović (obaj po 14) oraz Rui Patricio (13). Rywalem Szczęsnego o pierwszy skład Juventusu jest Mattia Perin, który przedłużył kontrakt z turyńczykami do końca czerwca 2025 roku. Juventus walczy o awans do Ligi Mistrzów i obecnie zajmuje czwarte miejsce z 63 punktami i ma pięć punktów więcej od Romy.