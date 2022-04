Gorzka prawda o Zielińskim. "Nie było reakcji po tym, jak stracił miejsce"

Tylko jeden punkt w dwóch ostatnich kolejkach Serie A zdobyło Napoli. Drużyna Luciano Spalettiego najpierw przegrała u siebie z Fiorentiną 2:3, a osiem dni później, też przed własną publicznością, tylko zremisowała z AS Roma 1:1.

Włoskie media wieszczą, że Napoli nie ma już szans na mistrzostwo Włoch. Ostatnie słabe wyniki sprawiły, że zespół Spalettiego stracił dystans do AC Milan i Interu Mediolan. Na pięć kolejek przed końcem rozgrywek Napoli traci do pierwszych cztery punkty, a do drugich o dwa punkty mniej. Inter Mediolan rozegrał jednak o jeden mecz mniej.

Jeden z największych włoskich dzienników - "La Repubblica" - przekonuje, że latem zespół czeka przebudowa. Spaletti miał już się spotkać z prezydentem klubu - Aurelio De Laurentiisem - by omówić ruchy, jakich klub dokona w letnim okienku transferowym. Dziennik informuje też, że trener Napoli w najbliższych tygodniach ma podjąć decyzję w sprawie przyszłości niektórych zawodników. Zwłaszcza tych, którzy w decydującym momencie sezonu zawiedli.

Według informacji dziennika na szczycie tej listy znajduje się Piotr Zieliński. Pomocnik reprezentacji Polski jesienią zachwycał formą, jednak wiosną gra znacznie gorzej. Widać to po jego statystykach: do końca zeszłego roku Zieliński strzelił sześć goli i miał pięć asyst, od stycznia zdobył tylko jedną bramkę. Było to 17 lutego w meczu z Barceloną (1:1) w Lidze Europy.

Włosi krytykują Zielińskiego

Na gola w lidze Zieliński czeka od 4 grudnia i przegranego 2:3 meczu z Atalantą. Ostatnią asystę w Serie A nasz pomocnik miał 19 grudnia w wygranym 1:0 meczu z AC Milan. Od tamtej pory Zieliński zdecydowanie obniżył loty, a ostatni mecz z AS Roma zaczął na ławce rezerwowych.

"Jego występy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy były zdecydowanie słabsze. Nie widzieliśmy jego reakcji nawet po tym, jak stracił miejsce w podstawowym składzie. Chociaż Spaletti go bronił, mówiąc, że jeszcze będzie wielki, to trudno się nad nim nie zastanawiać. O walorach technicznych nie można dyskutować, jego problemem jest mentalność. Już za miesiąc Zieliński skończy 28 lat, a jego skok jakościowy wciąż nie nastąpił" - czytamy w "La Repubblica".

Kontrakt Polaka w obecnym klubie obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Nie jest wykluczone, że latem Zieliński zmieni pracodawcę. Napoli będzie jednak oczekiwało za niego kilkudziesięciu milionów euro.