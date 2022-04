Krzysztof Piątek wie, dlaczego mu nie wyszło w Milanie. "Było ciężko"

Krzysztof Piątek po imponujących występach w barwach Genoi, przeniósł się do AC Milan. "Rossoneri" zapłacili za reprezentanta Polski aż 24 miliony euro. Piątek szybko zaczął jednak spłacać zainwestowany kapitał. Zdobył kilka ważnych bramek i wydawało się, że może zostać napastnikiem na lata w legendarnym klubie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl FIGHT

Krzysztof Piątek wspomina nieudany okres w AC Milan. Wskazał, co poszło nie tak

Sytuacja szybko się jednak zmieniła. Gdy z posady trenera zwolniony został Gennaro Gattuso, Piątek zgubił swoją skuteczność. Pod wodzą Marco Giampaolo i Stefano Pioliego nie błyszczał i po niespełna roku odszedł do Herthy Berlin. Teraz piłkarz wrócił do czasu gry w Milanie w programie "1v1" platformy DAZN.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Zamieszali tak, że Zenit do tej pory nie ma pojęcia, co się stało. Kluczowy gol [WIDEO]

Piątek jest przekonany, że to właśnie zmiany szkoleniowców wpłynęły na jego formę. Każdy trener wprowadzał inny system gry. System, do którego trudno było się przyzwyczaić Polakowi w krótkim czasie. - W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy wszystko działało. Strzeliłem wiele goli w drużynie prowadzonej przez Gennaro Gattuso. Potem przyjechał trener Giampaolo i zmienił formację oraz pomysł. To był system, w którym gracze nie występowali na swoich pozycjach - powiedział Piątek.

- Grałem z Castillejo jako napastnikiem i Suso jako trequartistą, to nie są ich pozycje. W ciągu dwóch miesięcy się myliłem, zespół też się mylił, było ciężko. Nie mogę powiedzieć, że trener słabo mnie rozumiał, ale potrzebowałem czasu, aby zgrać się z tym systemem. Po raz pierwszy grałem z trequartistą oraz dwoma napastnikami - dodał.

- Muszę zrozumieć, co nie zadziałało. Myślę, że obaj potrzebowaliśmy czasu, dwa miesiące to za krótko. Kiedy przyjechałem do Milanu, chciałem od razu wziąć koszulkę z numerem 9. Gattuso i klub powiedzieli mi, żebym wziął 19, bo na "dziewiątkę" trzeba zapracować. Po sześciu miesiącach wziąłem numer 9 i strzeliłem tylko kilka goli, a wszyscy kibice pytali mnie, dlaczego zmieniłem numer - zakończył.

Krzysztof Piątek strzelił dla AC Milan 16 goli w 41 występach. Obecnie 26-latek jest zawodnikiem Fiorentiny, do której trafił w styczniu na zasadzie wypożyczenia z Herthy Berlin. Do tej pory zdobył sześć bramek w 13 występach dla ekipy z Serie A.

Media: Lukas Podolski może odejść z Górnika Zabrze. Jest niezadowolony