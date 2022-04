Koszmar Drągowskiego z Juventusem. "Niewybaczalny błąd. Był lekkomyślny"

Bartłomiej Drągowski w tym sezonie prezentuje się poniżej oczekiwań. Reprezentant Polski został odsunięty na boczny tor przez Vincenzo Italiano i obserwuje występy Pietro Terraciano z ławki rezerwowych. Były zawodnik Jagiellonii Białystok opuścił sporo spotkań z powodu urazów, natomiast obecnie jest jedynie zmiennikiem. - Gdy przychodzą lepsze wyniki, to trudno zmienić bramkarza. Drągowski gra o powołanie na mistrzostwa świata, więc będzie chciał gwarancji regularnej gry. Inaczej odejdzie - stwierdził Sebastien Frey, były gracz Fiorentiny.

"Poważny błąd przy golu Bernardeschiego". Włosi punktują Drągowskiego po hicie

Bartłomiej Drągowski wyszedł w podstawowym składzie Fiorentiny na rewanżowy mecz Pucharu Włoch z Juventusem. Polak walnie przyczynił się do porażki drużyny z Toskanii (0:2) i zawinił przy golu Federico Bernardeschiego w pierwszej połowie. "Dobrze zareagował przy akcji Moraty, mimo że sędzia podniósł chorągiewkę. Podobnie w przypadku Vlahovicia. Później jednak zawiódł, co przełożyło się na gola Bernardeschiego. To poważny błąd" - pisze portal ViolaNews.it, który ocenił Drągowskiego na 4,5 w skali 1-10.

W zasadzie wszystkie media piłkarskie we Włoszech nie zostawiły suchej nitki na byłym bramkarzu Empoli. "To niewybaczalny błąd przy trafieniu Bernardeschiego. Polak był lekkomyślny" - pisze Eurosport. "Zbyt dużo kombinował przy golu Juventusu" - dodaje portal calciomercato.it. "Wrócił do składu po dwóch miesiącach i przeżył kolejny koszmar" - to z kolei opinia dziennikarzy "La Repubblica". "Drągowski źle odczytał dośrodkowanie Moraty, co doprowadziło do gola Bernardeschiego. Bardzo poważny błąd, który określa jego sytuację w klubie" - pisze tuttomercatoweb.com.

Portal tuttomercatoweb.com poświęcił Drągowskiemu specjalny tekst po zakończeniu spotkania, w którym skrytykował postawę Polaka. "Werdykt po tym meczu jest bezlitosny: wypada ze składu. Polak trzyma głowę wysoko, ale jest poza składem. Nie rozumiemy wyboru Drągowskiego przez Vincenzo Italiano. Trener popełnił błąd, ale może później z niego wyciągnąć wnioski. Przyda mu się takie doświadczenie" - czytamy. Bartłomiej Drągowski zagrał w dziewięciu spotkaniach w tym sezonie i w trzech z nich zachował czyste konto.