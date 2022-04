Szczęsny może mieć konkurenta. Juventus szuka wzmocnień

Szczęsny został podstawowym bramkarzem "Starej Damy" po Gianluigim Buffonie i miał zagwarantowane miejsce między słupkami. Czy w przyszłym sezonie to się zmieni? Jak podaje "TyC Sports", klub z Turynu szuka nowego golkipera.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Szczęsny trenuje ze swoim synem

Rewolucja w AC Milan? Nowy właściciel i 300 mln euro na transfery

Juventus szuka wzmocnień na pozycji bramkarza

Na celowniku Juventusu znalazł się Emiliano Martinez z Aston Villi. Klub z Turynu rozważa transfer 29-latka. Bramkarz w 2020 roku trafił do "The Villans" z Arsenalu i szybko stał się pewnym punktem drużyny. Jego bilans w trwających rozgrywkach Premier League to 30 występów i dziewięć czystych kont.

Martinez jest też podstawowym graczem Argentyny. "Albicelestes" zmierzą się 30 listopada z reprezentacją Polski w fazie grupowej Mistrzostw Świata w Katarze. To może być bezpośredni pojedynek obu bramkarzy.

"Lepiej trzymać go na ławce, dla dobra wszystkich". Włosi bezlitośni dla Zielińskiego

Szczęsny jest związany z "Juve" umową, która wygasa w 2024 roku. Bilans reprezentanta Polski w trwających rozgrywkach Serie A to 30 spotkań i 12 czystych kont.