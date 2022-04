Rewolucja w AC Milan? Nowy właściciel i 300 mln euro na transfery

Działacze AC Milan prawdopodobnie będą mieli możliwość do dużej aktywności na rynku transferowym w najbliższym czasie. Jeżeli ufać bowiem medialnym doniesieniom klub może zostać sprzedany nowemu właścicielowi, który zamierza w niego sporo zainwestować.

Ofertę kupna Milanu miał bowiem złożyć bahrajński fundusz inwestycyjny Investcorp, oferując 1,1 miliarda dolarów. Dyrektor sportowy Milanu Paolo Maldini miałby wówczas otrzymać niemal 300 milionów euro na transfery i ma mieć już także plan, gdzie mógłby ulokować zainwestowane w klub pieniądze.

Jak twierdzi "La Gazzetta dello Sport", w pierwszej kolejności ekipa z Lombardii chce domknąć transfery, nad którymi obecnie pracuje. Ma chodzić o możliwość pozyskania Svena Botmana z Lille oraz Divocka Origiego na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu jego umowy z Liverpoolem.

AC Milan rozbije bank?

Mediolański dziennik dodaje, że gdyby sprawę przejęcia Milanu udało się sfinalizować to działacze spróbowaliby ściągnąć do klubu Marco Asensio, Isco oraz Raheema Sterlinga. Zawodnik Realu Madryt kosztowałby ok. 30 milionów euro, Isco mógłby dołączyć do klubu na zasadzie wolnego transferu, a potencjalnie najwięcej miałby kosztować piłkarz Manchesteru City. Atakujący miałby również być sygnałem dla innych znanych zawodników, że transfer do Milanu jest dobrym kierunkiem.

Działacze Milanu mają także obserwować Renato Sanchesa, Sebastiana Hallera, Christophera Nkunku czy grających w Serie A Nicolo Zaniolo i Domenico Berardiego. Wszystko zależy jednak od tego, czy ekipa z Mediolanu finalnie zmieni właściciela.

Milan zajmuje obecnie 1. miejsce w tabeli, mając dwa punkty przewagi nad miejscowym rywalem - Interem. Zawodnicy Simone Inzaghiego mają jednak jeden zaległy mecz do rozegrania. Podium ligi włoskiej zamyka natomiast Napoli. Nie licząc zaległych spotkań, do końca sezonu Serie A pozostało jeszcze pięć kolejek.