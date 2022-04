Antonio Cassano krytykuje Napoli. Dostało się też Zielińskiemu

Napoli w niedzielę doznało zaskakującej porażki z Fiorentiną. Drużyna Piotra Zielińskiego przegrała na własnym boisku 2:3. Tym samym skomplikowała sobie sytuację w tabeli Serie A. Na sześć kolejek przed końcem sezonu zajmuje trzecie miejsce ze stratą dwóch punktów do prowadzącego Milanu. Drugi jest Inter Mediolan, który podobnie jak Napoli zgromadził 66 punktów.

Cassano bezlitosny dla Napoli i Zielińskiego. Wskazał Polaka jako jednego z najsłabszych

Drużyna Luciano Spalettiego mogła po ostatniej serii spotkań być nawet liderem ligi włoskiej. Nie wykorzystała jednak potknięcia AC Milan. Postawą zespołu rozczarowany jest Antonio Cassano. Były reprezentant Włoch skrytykował Napoli i poszczególnych piłkarzy w rozmowie z Bobo TV, kanałem prowadzonym przez Christiana Vieriego.

- Napoli mnie rozczarowało. Nie można wygrać z Atalantą, a potem przegrać u siebie na sześć kolejek przed końcem z Fiorentiną przy 50 tysiącach ludzi, którzy pchają cię w kierunku Scudetto - stwierdził były gracz m.in. AS Romy i Realu Madryt.

- Drużyny Spallettiego zawsze przewracają się na ostatniej przeszkodzie. Brakuje im ostatniego tego ostatniego kroku. To nie przypadek, że działo się tak również w poprzednich latach - dodał.

Cassano był także niezwykle surowy dla Piotra Zielińskiego. Włoch uważa, że to właśnie w linii pomocy leży największy problem Napoli. Skrytykował Fabiana Ruiza i wspomnianego Zielińskiego, którego uważa za jedno z największych rozczarowań w ekipie spod Wezuwiusza.

- Fabian Ruiz jest nie do zniesienia od przynajmniej czterech miesięcy. Nigdy go nie lubiłem, ale w tej chwili nie wnosi do drużyny żadnej jakości. Piotr Zieliński też rozczarowuje - wyjątkiem były pierwsze dwa-trzy miesiące sezonu. Koulibaly też nie gra dobrze, ale Napoli przede wszystkim brakuje pomocy. Wyjątkiem jest Stanislav Lobotka - podsumował.

Kolejny mecz Napoli rozegra w 18 kwietnia. Wówczas na własnym boisku podejmie AS Romę. Będzie to niezwykle trudny sprawdzian. Drużyna Jose Mourinho jest obecnie jedną z najlepiej grających w Serie A. Rzymianie wygrali cztery z ostatnich pięciu spotkań i wciąż walczą o miejsce dające prawo gry w Lidze Mistrzów. Zajmują piątą lokatę i do czwartego Juventusu tracą pięć punktów.

