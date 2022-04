Kłopoty Zielińskiego w Napoli. Chiariello krytykuje Polaka. "Klapa wśród klap"

W niedzielę SSC Napoli przegrało 2:3 z Fiorentiną a za jednego z antybohaterów spotkania uznano Piotra Zielińskiego. "Wydawał się być swoim sobowtórem", "Zero przeglądu pola, brak wsparcia w pomocy. Zieliński wciąż jest kiepski, co nie tylko potwierdza jego ciemny okres, ale pokazuje, jak bardzo wpływa to na grę zespołu", "Trudno jest zdiagnozować przyczyny" - pisali dziennikarze.

Zieliński wciąż w ogniu krytyki. "Na równi z nim jest Fabian Ruiz"

Od wspomnianego meczu minęło już kilka dni, ale krytyka nie ustaje. Umberto Chiariello pojawił się w Canal21, w którym porozmawiał o Napoli. Jednym z głównych tematów był właśnie Piotr Zieliński. - Po raz kolejny klapą wśród klap jest Zieliński, który, jak sądzę, jest stałym gościem programu "Chi l'ha visto?" (odpowiednik polskiego "Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie" - przyp. red.). Nie możemy już dłużej korzystać z zawodnika, który nie przechwycił piłki od dziesięciu meczów, musi iść na ławkę - powiedział dziennikarz.

- To może i utalentowany piłkarz, ale w wieku 28 lat jest ektoplazmą na boisku. Nie jest jasne, dlaczego Spalletti trzymał go do ostatniej chwili, uważam to za bezmyślną i samobójczą decyzję - dodał Chiariello. Ektoplazma jest przez niektórych określana jako materiał, z którego stworzone są duchy.

Co czeka Piotra Zielińskiego w SSC Napoli? Chiariello nie ma wątpliwości, że Polak nie powinien już grać. W dalszej części programu skrytykował go nie tylko za mecz z Fiorentiną, ale także za wszystkie inne spotkania, w których nie był przodującą postacią. - Na równi z nim jest Fabian Ruiz - przypomina dziennikarz.

SSC Napoli jest na trzecim miejscu w tabeli Serie A z dorobkiem 66 punktów. Tyle samo na swoim koncie ma wicelider - Inter. Prowadzący w tabeli AC Milan ma dwa punkty więcej od wymienionych zespołów.