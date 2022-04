Di Marzio: Allegri wybrał Szczęsnego kosztem Donnarummy

Latem ubiegłego roku Gianluigi Donnarumma odszedł z Milanu do PSG na zasadzie wolnego transferu. Podstawowy bramkarz reprezentacji Włoch nie był jednak jak dotąd w stanie wywalczyć sobie pewnego miejsca między słupkami. Najpierw przegrywał rywalizację z Keylorem Navasem, a następnie musiał walczyć z krytyką, jaka spadła na jego barki za liczne błędy.

Problemy Donnarummy w Paryżu

Szczególnie mocno Donnarumma był krytykowany za drugi mecz w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Błąd Włocha sprawił, że "Los Blancos" ostatecznie awansowali do kolejnej rundy, a znakomity mecz rozegrał Karim Benzema.

Na tym jednak rozczarowanie się nie skończyło. Niedługo później Donnarumma był współwinnym fatalnego wyniku reprezentacji Włoch, która sensacyjnie przegrała z Macedonią Północną i straciła szansę na grę na tegorocznym mundialu. Ostatni rok dla Włocha był zatem pełen rozczarowania, co w konsekwencji może doprowadzić do jego odejścia z PSG.

Allegri woli Szczęsnego od Donnarummy

Popularny włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio zasugerował, że Donnarumma może zmienić otoczenie, ale niewiele wskazuje na to, aby miał się przenieść do Juventusu. Bramkarz był łączony z tym kierunkiem jeszcze przed transferem do Paryża, jednak ostatecznie trener klubu z Turynu Massimiliano Allegri nie wyraził na to zgody. Wolał, aby dostępu do bramki bronił, jak to powiedział "jeden z najlepszych w Europie", czyli Wojciech Szczęsny.

Di Marzio na antenie "Sky" powiedział, że Allegri wolał skupić się na współpracy ze Szczęsnym, zamiast stawiać wszystko na jedną kartę i sprowadzać Donnarummę. Menedżer Juventusu już na początku tego sezonu stawał w obronie Polaka, kiedy to zdarzało mu się popełniać poważne błędy.

Allegri nigdy jednak nie zrezygnował z polskiego bramkarza i według Di Marzio, latem się to nie zmieni. Z uwagi na to, że trener Juventusu był głównym odpowiedzialnym za zablokowanie transferu Donnarummy, podczas najbliższego okienka sytuacja może wyglądać tak samo.