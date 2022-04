Włosi oceniają Szczęsnego. "Nie mógł nic zrobić. Później był już tylko widzem"

W sobotę wieczorem Cagliari na własnym stadionie zmierzyło się z Juventusem. Zdecydowanym faworytem meczu była drużyna gości. Spotkanie rozpoczęło się jednak od zaskakującego trafienia Joao Pedro i to gospodarze objęli prowadzenie. Napór Juventusu z minuty na minutę był coraz mocniejszy. Ataki przyniosły w końcu efekt. Pod koniec pierwszej połowy Matthijs de Ligt wpakował piłkę do siatki po asyście Juana Cuadrado. W drugich 45 minutach Juventus nie przestawał atakować, co skończyło się golem Dusana Vlahovicia. Ostatecznie zespół z Turynu wygrał 2:1.

Szczęsny oceniony przez włoskie media. "Był bezrobotny"

Po meczu włoskie media oceniły występ Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz przez całe spotkanie nie miał zbyt wiele okazji, aby się wykazać. Dziennikarze włoscy zwrócili także uwagę na to, że przy strzale Joao Pedro nie miał nic do powiedzenia.

Portal Eurosport.it wystawił Polakowi ocenę 6. "Wpuścił piękną bramkę Joao Pedro, a później był już tylko widzem" - piszą Włosi.

W podobnym tonie o Szczęsnym napisało Calciomercato.com. Dziennikarze wystawili bramkarzowi tę samą ocenę. "Przy straconym golu nie mógł nic zrobić. Przez resztę spotkania był bezrobotny" - podaje portal. "Szóstkę" wystawiły Szczęsnemu także La Repubblica, juventusnews24.com oraz ilbianconero.com.

Juventus w obecnym sezonie walczy o awans do Ligi Mistrzów. Zajmuje czwarte miejsce w tabeli i ma osiem punktów przewagi nad Romą, która w niedzielę zmierzy się z Salernitaną. Wojciech Szczęsny jest pewnym punktem drużyny. W 36 rozegranych meczach zachował 15 czystych kont.

