Objawił się nowy Robert Lewandowski. Ribery chwali Vlahovicia

Robert Lewandowski od kilku sezonów nie ma sobie równych, jeśli chodzi o pozycję napastnika. Polak imponuje statystykami i bije kolejne rekordy strzeleckie. Z Bayernem Monachium wygrał wszystkie najważniejsze trofea drużynowe. Jeśli chodzi o osiągnięcia indywidualne, do kolekcji brakuje mu już tylko prestiżowej Złotej Piłki.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski może zagrać z gigantem przed MŚ. Wielkie pieniądze dla PZPN [Sport.pl LIVE]

Ribery rozpływa się w zachwytach nad Vlahoviciem. Uważa, że Serb dorówna Robertowi Lewandowskiemu

Lewandowski stał się przykładem napastnika kompletnego. Dlatego też często porównywani są do niego inni, młodsi, utalentowani gracze, jak choćby Erling Haaland. W ostatnich miesiącach prawdziwą furorę robi także Dusan Vlahović. 22-latek w styczniu przeprowadził się z Fiorentiny do Juventusu za ponad 80 milionów euro.

Atak na trenera po meczu Bodo/Glimt z Romą. Norwegowie idą na policję

Dziennikarze "Tuttosport" postanowili wypytać o podobieństwa Vlahovicia do Lewandowskiego kogoś, kto doskonale zna obu napastników. Mowa o Francku Riberym. Francuz przez pięć lat dzielił szatnię z "Lewym" w Bayernie Monachium. Następnie przeprowadził się do Fiorentiny, gdzie grał u boku utalentowanego Serba. Teraz wskazał, co łączy obu zawodników.

- Z pewnością siła i mentalność. Vlahović, jak wszyscy mistrzowie, ciężko pracuje. A przede wszystkim nigdy nie przegrywa i wpada w złość jeśli nie wygrywa nawet na treningu. To nie szczegół, to duch zwycięzców - stwierdził 39-latek. Następnie dziennikarze zapytali Ribery'ego wprost, czy napastnik Juventusu może zostać "nowym Robertem Lewandowskim"?

- Tak, tak długo, jak będzie pracować w ten sposób, skupiając się każdego dnia na chęci doskonalenia się. Dusan jest młody, ale ma świetne warunki: musi tylko przyzwyczaić się do presji Juventusu, wielkiego klubu, w którym trzeba wygrywać każdy mecz - odpowiedział były reprezentant Francji.

Dusan Vlahović wystąpił w tym sezonie w 36 meczach we wszystkich rozgrywkach. W tym czasie zdobył już 25 goli i zanotował sześć asyst. Dla Juventusu zdobył jak na razie pięć bramek i dołożył dwie asysty.

Robert Lewandowski natomiast wystąpił w 39 meczach Bayernu Monachium. Strzelił w nich 45 goli i miał cztery asysty. Polak jest liderem klasyfikacji strzelców w Bundeslidze i Lidze Mistrzów.

Fani Flamengo ruszyli na piłkarzy. Burza w klubie Paulo Sousy [WIDEO]