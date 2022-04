Bandycki faul legendy Serie A na Nikoli Zalewskim. Co za cham

Nicola Zalewski zdaje się mieć coraz mocniejszą pozycję w Romie. Reprezentant Polski wszedł w drugiej połowie meczu z Hellasem Verona (2:2) w połowie lutego i od tego czasu jest podstawowym wyborem Jose Mourinho w lidze w roli lewego wahadłowego. Polak dobrze wywiązuje się ze swoich zadań, czego dowodem mogą być chociażby pochwały pod jego adresem po derbach Rzymu, które Roma wygrała 3:0.

"Gdybyś spytał rzymianina o najzdolniejszego piłkarza młodego pokolenia, jeszcze niedawno usłyszałbyś: Nicolo Zaniolo. Dziś coraz częściej usłyszysz - Nicola Zalewski. Tego pierwszego kibice zdążyli już poznać. Nie dość, że w Serie A rozegrał dla Romy 75 meczów, to strzelał jeszcze gole w Lidze Mistrzów i dla reprezentacji. Stolica Włoch ekscytuje się teraz Zalewskim" – tak w marcu na Sport.pl pisał o nim Antoni Partum.

Zalewski chamsko sfaulowany przez ikonę Serie A

Zalewski nadal ma zaufanie Mourinho, na co wskazuje fakt, że reprezentant Polski po raz kolejny pojawił się w wyjściowym składzie Romy na mecz z Sampdorią. Roma wygrała 1:0 po golu Henrikha Mkhitaryana. Zalewski spędził na murawie 90 minut. Nie zdołał zapisać się w protokole meczowym, ale jego nazwisko może często pojawiać się w analizie kontrowersji sędziowskich z tego spotkania.

W pewnym momencie meczu Zalewski siedział na murawie, kiedy podszedł do niego Fabio Quagliarella. Wydawało się, że przejdzie on obok Polaka. Zachował się jednak po prostu chamsko. Przeszedł nad Zalewskim, ale zrobił to tak, żeby uderzyć go kolanem w głowę. To powinna być czerwona kartka.

Fabio Quagliarella to ikona Sampdorii. 39-latek rozegrał dla tego klubu 262 mecze we wszystkich rozgrywkach i strzelił 104 gole. Bronił barw również innych zespołów, takich jak Torino, Fiorentina, Udinese, Napoli czy Juventus. W Serie A zagrał już 527 meczów, w których zdobył 180 goli. W reprezentacji Włoch zagrał 29 razy i osiem razy trafiał do siatki. Brał udział w mistrzostwach Europy w 2008 roku.