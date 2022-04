Szczęsny przybliży Juventus do mistrzostwa? Gdzie oglądać hit z Interem? [TRANSMISJA]

W sumie cztery kluby biją się o pozycję lidera Serie A. W tabeli prowadzi AC Milan (66 pkt), tuż za nim znajduje się SSC Napoli (63 pkt) i wreszcie Inter Mediolan (60 pkt) oraz Juventus (59 pkt). Zarówno Inter jak i drużyna Massimiliano Allegriego potrzebują trzech punktów, aby nie oddalić się za bardzo od stawki. Niedzielny mecz będzie więc niezwykle ważny w kontekście końcowej klasyfikacji Serie A.

Wojciech Szczęsny uratuje Juventus przed Interem Mediolan. Walka o scudetto trwa

Walko o scudetto to jedno, ale dla obu klubów ważna też jest pozycja gwarantująca grę w Lidze Mistrzów. Przypomnijmy, że Juventus pożegnał się z rozgrywkami w 1/8 finału przegrywają w dwumeczu z Villarrealem (1:4). Inter Mediolan dotarł do tej samej rundy. W niej lepszy okazał się Liverpool, który pokonał Włochów 2:1.

Zgodnie z zasadami do Ligi Mistrzów awansują cztery najlepsze kluby z Serie A. Obecnie to Juventus zajmuje 4. miejsce w tabeli i ma przewagę siedmiu punktów nad piątym Lazio. Sytuacja może się jednak zmienić, bo do końca sezonu zostało jeszcze kilka kolejek. Niedzielne spotkanie będzie więc wyzwaniem dla Wojciecha Szczęsnego, który zdaniem włoskich mediów znajdzie się w pierwszym składzie Juventusu.

Polak zebrał w ostatnich dniach wiele pochwał. To wynik jego postawy w finale baraży do MŚ 2022. Szczęsny kilkukrotnie uratował biało-czerwonych swoimi interwencjami, czym znacznie przyczynił się do awansu na mundial w Katarze. - Też dużo tej reprezentacji w ostatnim czasie nie dawałem. Zeszło ze mnie napięcie. Bo ja ciężko pracuje, jestem wyluzowany i może tego tak nie widać, ale czasami siedzi w głowie, jak zależy, a nie idzie. A mi zależy - mówił po meczu ze Szwecją (2:0).

Juventus - Inter Mediolan. Gdzie i o której obejrzeć hit 31. kolejki Serie A? Transmisja TV, stream online

Juventus zagra z Interem Mediolan w niedzielę (3 kwietnia) o godz. 20:45. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1 lub online na elevensports.pl i Polsat Box Go.