Fiorentina podjęła decyzję ws. przyszłości Krzysztofa Piątka. Hertha ma inne zdanie

Krzysztof Piątek dołączył do Fiorentiny zimą bieżącego roku i bardzo szybko zyskał sobie sympatię wyników. Dotychczas rozegrał we Włoszech jedenaście spotkań, w których strzelił sześć goli. Napastnik trafił również w meczu towarzyskim reprezentacji Polski ze Szkocją (1:1). Zgodnie z umową pozostanie we Florencji do końca tego sezonu, choć zdaniem części mediów, okres ten prawdopodobnie ulegnie wydłużeniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz wziął na celownik dziennikarzy. "Karty są po jego stronie"

Krzysztof Piątek coraz bliżej odejścia z Herthy Berlin? Fiorentina przekonana do transferu

Znany włoski dziennikarz Nicolo Schira poinformował przed kilkoma dniami, że władze Fiorentiny podjęły decyzję ws. przyszłości Piątka. Klub chciałby, aby napastnik został na dłużej i zaczął już pracować nad szczegółami transferu. Jedynym warunkiem stawianym przez Włochów jest cena. Umowa wypożyczenia z Herthy Berlin umożliwia transfer definitywny Piątka, ale za 15 mln euro. Zdaniem Fiorentiny to zbyt wysoka kwota.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Informacje Schiry potwierdzają też dziennikarze "Calciomercato", którzy napisali w sobotę, że Fiorentina jest "coraz bardziej zainteresowana skorzystaniem z prawa wykupu Piątka". Nie podaje jednak żadnych informacji o kwocie, jaką klub chciałby zapłacić za piłkarza.

Kuriozalny samobój i babol bramkarza dały Rakowowi lidera. Co zrobili piłkarze Warty? [WIDEO]

- Krzysiek ma założonych siedem szwów, Achilles na wierzchu. To cud, że zagrał do końca. Na szczęście nie zdjął buta w przerwie meczu, bo gdyby to zrobił, to pewnie już by go nie założył - powiedział Czesław Michniewicz o urazie Piątka po meczu ze Szkocją. W sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski trwał wyścig z czasem, aby napastnik był gotowy na mecz ze Szwecją (2:0). Piątek nie pojawił się na boisku, ale znalazł się na ławce rezerwowych. Nie wiadomo jeszcze, czy Polak pojawi się w najbliższym meczu Fiorentiny. Włosi zagrają w niedzielę z Empoli.