Wojciech Szczęsny po tym pytaniu aż zaczął krzyczeć. Nietypowy wywiad [WIDEO]

Wojciech Szczęsny przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni przygotowują się do najważniejszego meczu tej wiosny. We wtorek zmierzą się na Stadionie Śląskim w Chorzowie ze Szwedami. Stawką pojedynku będzie awans do mistrzostw świata w Katarze.

Jedno pytanie zupełnie zaskoczyło Wojciecha Szczęsnego. Polak nagle zaczął krzyczeć

Szczęsny, nim opuścił Turyn, gdzie na co dzień mieszka, znalazł czas, by porozmawiać z klubowymi mediami Juventusu. Efektem jest najnowszy materiał wideo, który pojawił się we wtorek na kanale włoskiego klubu na YouTube. Polak wziął udział w tzw. "60-seconds challenge". W ciągu minuty musiał odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań. Niektóre z nich były bardzo osobiste.

Dowiedzieliśmy się m.in., iloma językami włada bramkarz Juventusu, jaki jest jego ulubiony aktor czy potrawa, a także co robiłby, gdyby nie został zawodowym piłkarzem. Największą trudność Wojciech Szczęsny miał natomiast ze wskazaniem swojej ulubionej piosenki. Bramkarz reprezentacji Polski, nie mogąc zdecydować się na odpowiedź, w pewnym momencie zaczął nawet krzyczeć.

Ostatecznie wybór Szczęsnego padł na... hymn Polski. W momencie jego odpowiedzi w tle można było usłyszeć fragment Mazurka Dąbrowskiego. Cały materiał przygotowany przez Juventus można obejrzeć poniżej.

Wojciech Szczęsny w tym sezonie rozegrał dla zespołu z Turynu 34 mecze. W tym czasie przepuścił 32 gole. 15 razy udało mu się zachować czyste konto. Juventus po 30 kolejkach zajmuje w tabeli Serie A czwarte miejsce - do prowadzącego Milanu traci siedem punktów.

