Paulo Fonseca wprost o Nikoli Zalewskim

Rok temu Zalewski był kluczowym zawodnikiem Primavery Romy, dzięki czemu Paulo Fonseca, ówczesny trener pierwszej drużyny, dał mu szansę debiutu w Serie A oraz w półfinale Ligi Europy przeciwko Manchesterowi United. Latem Fonsekę zastąpił Jose Mourinho, a Zalewski brylował podczas letnich sparingów. Wydawało się, że Portugalczyk będzie dawał mu szanse w pierwszym zespole, jednak korzystał z niego bardzo oszczędnie.

Po 25 kolejkach Serie A Zalewski miał na swoim koncie trzy mecze. Ale na murawie łącznie spędził... 14 minut. Teraz jednak sytuacja się zmieniła. I to diametralnie. W pięciu ostatnich meczach Romy zagrał kolejno: 45 minut, 80, 62, 65 i 74.

Za ostatni mecz - derbowy z Lazio (3:0) - został pochwalony przez rzymskie media. Gazeta "Il Romanista" rozpływała się nad grą polskiego zawodnika. - Dzieciak spisał się bardzo dobrze i prawie zdobył pierwszą bramkę w seniorskiej drużynie, gdy dostał świetną piłkę z prawej strony i mógł podwyższyć wynik na 2:0, ale strzał obronił Strakosha. Nie ma to jednak większego znaczenia, bo dla niego będą to niezapomniane derby - czytamy.

Nad Zalewski rozpływa się także Paulo Fonseca. - Zagrał bardzo dobrze. Jestem szczęśliwy z jego powodu, bo to bardzo skromny facet. Prawdziwy profesjonalista, który jest świetny technicznie. Cieszę się, że gra w pierwszej drużynie. Szczególnie, że wystąpił w tak prestiżowym meczu - mówi Fonseca, cytowany przez "Corriere dello Sport".

Zalewskiego mieliśmy podziwiać za świetne podania i piękne gole. Mourinho przekwalifikował go jednak na piłkarza bardziej defensywnego, a konkretnie ustawia go na lewym wahadke. 20-latek świetnie wywiązuje się z nowych zadań.

Roma raczej nie awansuje do Ligi Mistrzów

Fonseca trenował Romę przez dwa sezony. Udało mu się z nią awansować do półfinału Ligi Europy. Latem zastąpił go Jose Mourinho. Roma obecnie zajmuje piąte miejsce, ale traci aż osiem punktów do Juventusu.