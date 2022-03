Klub Krzysztofa Piątka podpadł własnym kibicom. "Obrzydlistwo"

Rebranding herbów włoskich klubów jest ostatnio bardzo popularny. Do zmiany herbów doszło m.in. w przypadku Juventusu, Hellasu Verona, Interu Mediolan, Brescii czy Palermo. O ile na samym początku głosów oburzenia wobec takich zmian było sporo, to z czasem ludzie się do tego przyzwyczaili. Do tego grona dołączył kolejny klub, tym razem z reprezentantem Polski w składzie, czyli Krzysztofem Piątkiem.

Fiorentina zmienia herb po 19 latach. Mnóstwo głosów oburzenia. "Nie rozumiem"

Fiorentina zaprezentowała w piątek nowy herb, którym klub będzie się posługiwał. Klub z Toskanii postanowił dokonać sporych zmian i postawił na minimalizm. - Pomysł na nowy herb pojawił się w 2019 roku, w momencie kiedy przybyliśmy do Florencji. To historyczny moment, ponieważ robimy rebranding po dwóch latach pracy nad projektem. Zwrot ACF nie pojawi się na nowym herbie, ale pozostanie na stronie internetowej. Ta zmiana pozwoli nam dostosować się do cyfrowego świata - powiedział Joe Barone, dyrektor generalny Fiorentiny.

Fiorentina postanowiła odejść od dotychczasowego herbu już na początku obecnego sezonu, wykorzystując wzór z 1981 roku, na którym w kole znajduje się litera F, której prawa część jest stylizowana na kształt lilii. Był to wówczas najbardziej minimalistyczny herb Fiorentiny, którym się posługiwała do 1990 roku. Zmiana herbu przez Fiorentinę wywołała sporo szumu w mediach społecznościowych, także w kontekście negatywnym.

"To wygląda, jak z jakiejś gierki na telefon, która nie ma licencji", "obrzydlistwo", "tandetne logo", "przykład fatalnej zmiany herbu" - to część z opinii kibiców po zmianie herbu przez Fiorentinę. "Nigdy tego nie zrozumiem. Najpierw Juventus zrobił sobie krzywdę, a teraz to. W czym ten koszmarek jest lepszy od dotychczasowego herbu?" - pyta Radosław Przybysz, dziennikarz meczyki.pl.