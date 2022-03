Kibice Fiorentiny przeciwko Piątkowi. Nie chcą go w swoim klubie

Krzysztof Piątek odnalazł we Włoszech cząstkę swojej dawnej formy, a przede wszystkim zaczął na nowo strzelać gole. Pierwszą bramkę we Fiorentinie zdobył już w debiucie przeciwko SSC Napoli (5:2) w 1/8 finału Pucharu Włoch. Podziw wśród kibiców wzbudził jednak czterema trafieniami w trzech meczach z rzędu. Polak dwukrotnie pokonał bramkarza Atalanty Bergamo w ćwierćfinale krajowego pucharu (3:2), a potem strzelał w meczach przeciwko Spezii (2:1) i znów Atalancie (1:0).

Media i kibice byli zachwyceni formą Piątka. Doszło nawet do tego, że porównywano Polaka do legend. Wszystko zaczęło się jednak szybko psuć. Napastnik nie trafił ani jednego gola w wygranym meczu z Bologną (1:0) czy zremisowanym hicie z Interem Mediolan (1:1). Włoska prasa pisała też, że w tym drugim starciu Polak był szczególnie niewidoczny. - Dla mnie dobrze pasuje do składu, ale jako rezerwowy. Nigdy nie będzie jednym z wielkich - podkreślał dziennikarz Marco Bucciantini.

Krzysztof Piątek niewiadomą Fiorentiny. Kibice zabrali głos, ale na jego niekorzyść

26-latek przebywa obecnie na zgrupowaniu reprezentacji Polski, która przygotowuje się na finał baraży do mistrzostw świata w Katarze. 29 marca zagramy na Stadionie Śląskim w Chorzowie ze zwycięzcą starcia Szwecja - Czechy. Zanim do tego dojdzie, w czwartek 24 marca o godzinie 20:45 biało-czerwoni zagrają sparing ze Szkocją.

Być może Piątek znów zacznie trafiać, gdy wróci ze zgrupowania. Nie daje to jednak pewności, że zostanie w Fiorentinie. Patrząc na wyniki ankiety przeprowadzonej na jednym z włoskich portali, większość kibiców nie chce nawet, aby klub wykupił go z Herthy Berlin. Takie stanowisko zajęło 53 proc. ankietowanych. Kolejne 32 proc. chce, aby władze Fiorentiny podjęły się negocjacji ceny za napastnika. Tylko 15 proc. chce, by wykupić Piątka za 15 mln euro.

Kolejnym problemem są finanse klubu. "La Reppubblica" poinformowała, że 15 milionów euro, jakie żąda Hertha Berlin za napastnika, to zbyt duża kwota dla Fiorentiny. Szczególnie że klub planuje latem zakupić jeszcze innych zawodników. W jakiej sytuacji stawia to Piątka? Dziennik "La Nazione" wyróżnia dwa scenariusze: pierwszy to negocjacje z Herthą w sprawie... przedłużenia wypożyczenia, a drugi mówi o powrocie do Berlina.

Piątek przebywa we Florencji na zasadzie wypożyczenia do końca bieżącego sezonu. W Hercie nie wiodło mu się najlepiej. Polak był jednym z największych transferów w historii klubu, ale całkowicie zawiódł oczekiwania. W 58 spotkaniach dla niemieckiej drużyny zdobył zaledwie 13 bramek i często nie łapał się do pierwszego składu