Trener wpadł w szał i rzucił się na swojego piłkarza. Kuriozalne sceny w Serie A [WIDEO]

Była 86. minuta meczu, kiedy trener Venezii - Paolo Zanetti - wpadł w szał. Jego drużyna przegrywała z Sampdorią 0:2, a za drugą żółtą kartkę z boiska wyleciał Thomas Henry. Zanetti dobitnie pokazał swojemu zawodnikowi, co sądzi o jego zachowaniu.

Trener Venezii dopadł do Henry'ego, ale nie po to, by go pocieszyć. Wręcz przeciwnie. Zanetti złapał swojego piłkarza za koszulkę i zaczął go szarpać i popychać, jednocześnie wrzeszcząc na niego. Przed wściekłym szkoleniowcem Henry'ego uchronił kierownik zespołu.

Kuriozalne zachowanie trenera Venezii

- Kibice nas wygwizdali i mieli do tego pełne prawo. To sprawiedliwa ocena. Ludzie przychodzą na trybuny pełni entuzjazmu, gotowi do pomocy, a my notorycznie ich rozczarowujemy. Na tym poziomie nie można tracić bramek po tak prostych błędach, bo potem niezwykle trudno jest odrobić straty. Jesteśmy w szczególnej sytuacji, bo potrafimy zniszczyć wszystko, nad czym pracujemy. Oczywiście to ja jestem temu winny. Na razie pokazujemy, że nie jesteśmy zespołem, który zasługuje na grę w Serie A - powiedział po meczu Zanetti.

Trener Venezii był potężnie rozczarowany, bo jego zespół przegrał 0:2. Oba gole dla Sampdorii strzelił Francesco Caputo, a szczególnie łatwe dla niego było drugie trafienie. To wtedy piłką we własnym polu karnym zaczął się bawić bramkarz Venezii - Niki Maenpaa - i po jego stracie Caputo strzelił gola do pustej bramki.

Dla Venezii to czwarta ligowa porażka z rzędu. Ostatni raz zespół Zanettiego wygrał 12 lutego, gdy pokonał na wyjeździe Torino (2:1). To zresztą jedyna wygrana Venezii w ostatnich 16 meczach ligowych. Nic więc dziwnego, że zespół Zanettiego zajmuje 18. miejsce w tabeli. Venezia ma 22 punkty i do bezpiecznej pozycji traci trzy punkty. Na korzyść drużyny Zanettiego działa to, że rozegrali o jeden mecz mniej od będącego przed nimi Cagliari.

Sampdoria zaś przełamała się po trzech porażkach z rzędu. Drużyna Marco Giampaolo ma 29 punktów i zajmuje 15. miejsce w tabeli. W meczu z Venezią 90 minut rozegrał reprezentant Polski - Bartosz Bereszyński.