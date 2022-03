Jose Mourinho zakpił ze Zdenka Zemana. "Szanujmy się"

59-letni Jose Mourinho słynie z oryginalnych wypowiedzi i kontrowersyjnych zachowań podczas konferencji prasowych. Kilka dni temu, nie pytany przez dziennikarzy, sam zaczął mówić o inwazji Rosji na Ukrainie. - Będę bardzo obiektywny, ale i pragmatyczny. Stop wojnie - tej i każdej innej. Mówię "stop" i jeśli będę musiał, powtórzę to codziennie. Polityka mnie interesuje, ale nie chcę mówić o tym publicznie. Jednak w tym przypadku będę to krzyczał i powtarzał - stop wojnie - dodał - powiedział kilka dni temu Mourinho.

Mourinho do dziennikarzy: "Szanujmy się"

Teraz portugalski trener był na konferencji prasowej przed derbami Rzymu. Dziennikarze powiedzieli mu, że Zdenek Zeman, który kiedyś pracował w Lazio Rzym i AS Romie, stwierdził, że faworytem do zwycięstwa jest drużyna Lazio.

Na te słowa Jose Mourinho odpowiedział w oryginalny sposób.

- Oczekujecie, że trener, który wygrał 25 trofeów, odpowie komuś, kto dwa razy wygrał Serie B? Jeżeli zapytacie mnie o to, co powiedział Giovanni Trapattoni albo Fabio Capello, to odpowiem z przyjemnością. Ale Zeman? Szanujmy się - powiedział Portugalczyk.

Jose Mourinho dotychczas poprowadził AS Romę w 29 spotkaniach. Wygrał 14 z nich, sześć zremisował i poniósł dziewięć porażek. W swojej karierze dwa razy wygrał Ligę Mistrzów, raz Puchar UEFA i Ligę Europy. Trzy razy został też mistrzem Anglii, dwa razy mistrzem Włoch i raz Hiszpanii.

AS Roma po 29. kolejkach Serie A zajmuje szóste miejsce w tabeli (48 punktów). Do prowadzącego AC Milan traci osiemnaście punktów, ale ma jeden mecz rozegrany mniej. W niedzielę w derbach Rzymu zagra u siebie z Lazio (godz. 18.).

AS Roma jest również w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. W tej fazie ich rywalem w dwumeczu będzie norweski zespół Bodo/Glimt.