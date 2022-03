Trener Juventus osłupiał. "Serio? Akurat ty o to prosisz?". A to miał być nowy Messi

Paulo Dybala to piłkarz, w którym można się zakochać od pierwszego kopnięcia piłki. Świetna technika, kreatywność, wizja gry i ta magiczna lewa noga sprawiają, że na Argentyńczyka patrzy się z ogromną przyjemnością. Trudno jednak nie oprzeć się wrażeniu, że gwiazdor Juventusu nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. A przecież to właśnie on miał być "nowym Messim".

Dybala rozpoczął karierę w argentyńskim Instituto, gdzie wyróżniał się już jako 17-latek. I choć czarował tylko w drugiej lidze, to europejscy skauci świetnie go znali. W 2012 roku kupiło go Palermo. - Oto nowy Sergio Aguero - tak powitał go nieżyjący już Maurizio Zamparini. Były prezes sycylijskiego klubu wydał na niego aż 12 mln euro, tym samym bijąc swój transferowy rekord.

Przełomowym sezonem dla Dybali stały się rozgrywki 2013/14, kiedy w Serie A strzelił 13 goli i zaliczył 10 asyst. Latem 2015 roku Juventus zapłacił za niego 40 milionów euro, a Zamparini powiedział wtedy: "za dwa lata Dybala będzie na poziomie Leo Messiego".

I faktycznie dwa lata później Dybala przyćmił bardziej znanego rodaka. Juventus rozbił Barcelonę 3:0 w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, a Paulito zdobył dwie piękne bramki. Wydawało się wtedy, że Dybala wskoczył do innej galaktyki i szybko jej nie opuści. No, właśnie "wydawało się"...

Dybala jest świetny, ale i tak gra poniżej oczekiwań

Ustalmy fakty: nikt w Turynie nie żałuje zainwestowanych w niego pieniędzy. Dziś 28-letni Argentyńczyk ma na koncie pięć mistrzostw Włoch, cztery puchary kraju i dwa przegrane finały Ligi Mistrzów. W 282 meczach zdobył 112 bramek i zaliczył 48 asyst. Dzielą go raptem trzy trafienia, by stać się 10. najskuteczniejszym piłkarzem w ponad stuletniej historii Juventusu. Słowem, spłacił się.

Ale biorąc pod uwagę oczekiwania: można powiedzieć, że wykonał tylko plan minimum. Piłkarskiej jakości nie można mu odebrać. Niestety, lista zastrzeżeń też nie jest krótka. Zacznijmy od tego, że Dybala to urodzona "10", a to w nowoczesnym futbolu gatunek wymierający. Jednak zdecydowanie większym problemem są jego częste urazy lub bezbarwne mecze. Tyle tylko, że w kluczowych momentach sezonu. Wiedzą też o tym fani kadry Argentyny, w której Dybala strzelił zaledwie dwa gole. Ale skupmy się na Juventusie.

W 2016 roku opuścił rewanż z Bayernem, po którym Juve odpadło w 1/8 finału. Dwa lata później ominął dwa ważne mecze fazy pucharowej: z Tottenhamem (przez uraz) i z Realem (przez zawieszenie), a Juve zostało wyeliminowane w 1/4. W 2019 roku zagrał słabiutki mecz przeciwko Ajaksowi, który też wyeliminował turyńczyków w ćwierćfinale. Rok temu kontuzja nie pozwoliła mu na przegrany dwumecz z Porto w 1/8, a w tym sezonie rozegrał tylko 12 minut podczas rywalizacji z Villarrealem (1:4). Trener Massimiliano Allegri wpuścił go na końcówkę, bo Paulito dopiero wracał do zdrowia po urazie uda.

Dybala miał błyszczeć, ale Juventus czwarty raz z rzędu kompromituje się w Europie. Na domiar złego: napastnik mocno wkurzył trenera.

Allegri kontra Dybala

Jak donosi "La Gazzetta dello Sport", w piątek doszło do poważnej sprzeczki. Dybala i Juan Cuadrado mieli poprosić Allegriego o zmianę harmonogramu pracy, by drużyna dostała więcej czasu wolnego. To miało mocno poirytować Allegriego. - Naprawdę?! Paulo, serio?! Spośród wszystkich piłkarzy, akurat ty składasz taką prośbę? - miał powiedzieć Allegri i zrugać Dybalę przy reszcie zespołu.

Być może o tej sprzeczce w ogóle byśmy się nie dowiedzieli, gdyby nie szersza perspektywa. Już 1 lipca wygasa Dybali kontrakt z Juventusem. Przez wiele miesięcy obie strony mówiło jasno, że chcą kontynuować współpracę. Problemem, jak to zwykle bywa, okazała się kasa. Na razie porozumienia nie ma, a wręcz obie strony się oddalają od siebie. Włoskie media piszą, że "Dybala jeszcze nigdy nie był dalej Juventusu, niż obecnie". Klub oferuje siedem milionów euro netto rocznie, piłkarz chce 10 (obecnie zarabia 7,3).

A sępy nie śpią. Giuseppe Marotta - architekt niedawnych sukcesów Juventusu, obecnie pracujący dla Interu Mediolan, słynie z tego, że uwielbia pozyskiwać piłkarzy, którym kończą się kontrakty. Dybala w koszulce Interu byłby najczarniejszym scenariuszem dla fanów Juventusu.

Ale czy cała jego kariera nie jest właśnie: niemiłym zaskoczeniem?