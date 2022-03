Antonio Rudiger wybrał nowy klub! Real Madryt i Bayern muszą obejść się smakiem

Chelsea, zwycięzca Ligi Mistrzów z ubiegłego roku, wciąż ma szanse na obronę tytułu, bo właśnie awansowała do ćwierćfinału tych rozgrywek, gdzie zmierzy się z Realem Madryt. W Premier League drużynie Thomasa Tuchela też idzie nieźle, bo najprawdopodobniej zajmie trzecie miejsce. Przyszłość klubu stoi jednak pod znakiem zapytania. W finansowe tarapaty wpadł Roman Abramowicz. Rosyjski oligarcha, bliski współpracownik Władimira Putina rozpaczliwie usiłuje sprzedać klub. Wiele wskazuje, że latem z Londynu odejdzie kilku ważnych piłkarzy.

"La Gazzetta dello Sport" informuje, że Antonio Rudiger, któremu latem kończy się kontrakt, porozumiał się z Juventusem. Stoper reprezentacji Niemiec podpisze czteroletnią umowę, na mocy której będzie zarabiał 6,5 miliona euro netto. A że piłkarze przychodzący do Włoch dostają ulgę podatkową w wysokości 50 procent na mocy tzw. "dekretu wzrostu", to Juventus będzie płacił na niego brutto 10 mln euro rocznie. W normalnych okolicznościach płaciłby co najmniej 13 mln.

Włoski dziennik dodaje, że obrońca Chelsea wolał ofertę Juventusu od propozycji Realu Madryt i Bayernu Monachium.

29-letni Rudiger zdobył sobie renomę, grając w Romie, skąd w 2017 roku trafił do Chelsea za 35 milionów euro. Dziś na swoim koncie ma m.in. triumf w Lidze Europy, zwycięstwo w Lidze Mistrzów i wygraną w Klubowych Mistrzostwach Świata. Oprócz doświadczenia atutem 49-krotnego reprezentanta Niemiec jest fakt, że może grać w duecie stoperów, jak i w systemie z trójką środkowych obrońców.

Ale to nie koniec dobrych wiadomości dla fanów Juve. Być może do Włoch wróci także Jorginho. Pomocnik Chelsea też jest kuszony przez turyńczyków.

Poważny kryzys Juve

Juventus trzeci raz z rzędu nie potrafi przebrnąć przez 1/8 finału LM. Nic więc dziwnego, że prezes Andrea Agnelli marzy o Superlidze, gdzie najbogatsze kluby będą uprzywilejowane, skoro Juve od czterech lat nie jest konkurencyjne. Zresztą, jak cała Serie A. W ostatnich trzech sezonach tylko jeden reprezentant Półwyspu Apenińskiego dotarł do najlepszej ósemki LM.

Na domiar złego z klubu może odejść Paulo Dybala, którego kontrakt wygasa latem, a negocjacje ws. przedłużenia utknęły w martwym punkcie.