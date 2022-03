Wielki transfer Żurkowskiego? Trener nie ma żadnych wątpliwości

Szymon Żurkowski trafił do Włoch w styczniu 2019 roku, gdy Górnik Zabrze sprzedał go Fiorentinię za niespełna cztery miliony euro. We Florencji pomocnik nie potrafił się jednak przebić, więc trafił na wypożyczenie do Empoli, gdzie rozgrywa już drugi sezon. W Serie B grał regularnie, a dziś jest jednym z kluczowych graczy beniaminka.

W tym sezonie ominął zaledwie dwa spotkania, a na swoim koncie ma aż pięć goli i dwie asysty. W sobotę Empoli przegrało 0:1 z Milanem, ale Polak grał dobrze. Był aktywny, pracował dużo w obronie, ale też nie bał się dryblować. "La Gazzetta dello Sport" wystawiła mu notę "6" w skali 1-10. Po meczu chwalił go trener i przepowiada mu wielki transfer.

- Żurkowski jest na dobrej drodze, by powtórzyć to, co osiągnęli Bennacer i Krunić, którzy wcześniej byli u nas, a teraz są w Milanie. Polak wciąż musi się rozwijać. Jeszcze parę kroków naprzód i jego przyszłość będzie należała do większego klubu niż Empoli. To samo mogę powiedzieć o Nedimie Bajramim - stwierdził trener Aurelio Andreazzoli.

- Żurkowski wyróżnia się na tle kolegów z Empoli. W przyszłym sezonie będzie świetnym elementem pomocy Fiorentiny - dodaje Flavio Ognissanti, włoski dziennikarz.

Andreazzoli nawiązał do Bennacera i Krunicia, którzy wybili się w Empoli, a dziś są ważnymi zawodnikami Milanu, szczególnie Algierczyk. Jednak Polak formalnie wciąż jest zawodnikiem Fiorentiny, do której ma latem wrócić.

Czeka na debiut w kadrze

- Szymon Żurkowski rozgrywa dobry sezon w Empoli. Nie wykluczam, że dostanie szansę w reprezentacji - powiedział Czesław Michniewicz podczas pierwszej konferencji prasowej w roli selekcjonera. I jak powiedział, tak zrobił. Żurkowski został powołany na marcowe mecz ze Szkocją i finał baraży.