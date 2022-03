Zieliński ma problemy Napoli. Trener jest nim zawiedziony

Piotr Zieliński rozgrywa bardzo dobry sezon w Napoli. Polski pomocnik zagrał w 32 spotkaniach, w których strzelił siedem goli i zaliczył pięć asyst. Kibice Napoli mocno liczyli na niego w starciu z Milanem, które miało istotne znaczenie w kontekście walki o mistrzostwo Włoch. Przed spotkaniem Zielińskiego chwalił Roberto Donadoni, legenda Milanu. - Zieliński to pomocnik kompletny, dobrze radzi sobie zarówno w fazie ataku jak i obrony. Bardzo dobrze radzi sobie wtedy, gdy rywal broni się blisko siebie. Jest bardzo uzdolniony, jeśli chodzi o zwody i drybling obiema nogami – mówił.

Zieliński zawiódł w hicie. Trener jest nim rozczarowany

Niestety dla wszystkich fanów Napoli, Zieliński zawiódł w hicie Serie A. Milan wygrał 1:0 i odskoczył neapolitańczykom na trzy punkty. Kiepski mecz rozegrał właśnie Zieliński. To znalazło odzwierciedlenie w ocenach. Polski pomocnik niestety znowu zawodzi w jednym z kluczowych momentów sezonu. Wcześniej złe recenzje otrzymał po rewanżowym meczu Ligi Europy z Barceloną (2:4). Przeciętnie oceniony został po spotkaniu z Lazio. Teraz włoscy dziennikarze nie mają wątpliwości, że Zieliński rozczarował.

Co gorsza, okazuje się, że Polak podpadł tym samym trenerowi Napoli. Pisze o tym włoska gazeta "Il Mattino". Notowania Zielińskiego u trenera Luciano Spallettiego miały spaść po meczu z Milanem. Oprócz niego trener jest również rozczarowany postawą Lorenzo Insigne. To do tych dwóch piłkarzy miał najwięcej zastrzeżeń. I to właśnie do nich miał powiedzieć na treningu: "Wygrana jest niemożliwa, jeżeli nie potrafisz poradzić sobie z presją".

Po meczu z Milanem Napoli zajmuje trzecie miejsce w Serie A. Liderem jest Milan, który ma trzy punkty przewagi nad zespołem Zielińskiego i dwa punkty więcej od drugiego Interu. Lokalny rywal rozegrał jednak jeden mecz mniej.