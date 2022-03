Media: Ibrahimović podjął decyzję ws. swojej przyszłości. Trzy miliony w rok

Cofnijmy się do grudnia 2019 roku. Zlatan Ibrahimović ma 38 lat, ale nie dość, że nie zamierza kończyć kariery, to w dodatku chce zamienić MLS na Serie A. - Byłem zmęczony Stanami Zjednoczonymi. Dogadałem się więc z Napoli, ale nagle prezes Aurelio De Laurentiis zwolnił Carlo Ancelottiego, więc sytuacja się zmieniła. Zapytałem mojego agenta Mino Raiolę: "Który klub jest w dołku, żebym mógł to zmienić?". Odpowiedział: "Wczoraj Milan przegrał 0:5 z Atalantą w Bergamo". I już wtedy zrozumiałem, że dołączę do Milanu - wspomina Szwed.

I choć Milan był w potężnym kryzysie, to Zlatan zapowiadał, że z nim klub będzie walczył o scudetto. W rundzie wiosennej, po powrocie z USA, zdobył 10 bramek i zaliczył pięć asyst w 18 meczach. W poprzednim sezonie dorzucił 15 goli w 19 spotkaniach. W obecnych rozgrywkach znowu dokuczają mu kontuzje, ale i tak regularnie trafia do siatki. Strzelił w Serie A osiem goli, a na murawie przebywał przez zaledwie 902 minuty.

Dziś Zlatan zbliża się do swoich 41. urodzin, a Milan jest liderem Serie A i marzy o mistrzostwie, na które czeka już od 2011 roku. Oczywiście, nie można sprowadzać odrodzenia Rossonerich do powrotu Zlatana, bo swoje wielkie zasługi ma też trener Stefano Pioli, ale widać, że Ibra wciąż ma realny wpływ na Milan. I nie chodzi tu o samą grę, a o to, co daje w szatni. Kontrakt Ibrahimovicia wygasa już 1 lipca.

Jaka przyszłość czeka Zlatana?

- Dziś rano wstałem i w całym ciele odczuwałem ból. Ale dopóki mam wyznaczony cel, dopóki czuję adrenalinę, to nie mogę przestać. Wiem, że na końcu mojej drogi czeka na mnie coś dobrego. To mnie napędza. To sprawia, że czuję potrzebę pracy. Że chcę utrzymać się na szczycie. Będę grał w piłkę tak długo, jak będę tylko mógł. Nie chcę, by nadszedł moment, w którym zacznę żałować, że przestałem. Że za kilka lat pomyślę o tym, że przecież mogłem grać dalej, bo czułem się dobrze, ale przestałem. Nie! To nie w moim stylu. Wolę się wykończyć, by szczerze powiedzieć: już więcej nie mogę. Na dziś jest na to jednak za wcześnie - mówił w grudniu Ibrahimović w długiej rozmowie z "Guardianem".

Wszystko wskazuje na to, że Zlatan będzie kontynuował karierę w Milanie. Napastnik chce przedłużyć umowę o rok. Na mocy nowego kontraktu - jak podaje Milannews.it - miałby zarobić blisko trzy miliony euro.