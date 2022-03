"Zachował się jak mistrz". Włoskie media pod wrażeniem Wojciecha Szczęsnego

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Juventus może mieć problem z zakwalifikowaniem się do Ligi Mistrzów, ale dziś kibice Starej Damy wciąż mogą śnić o scudetto. Trener Massimiliano Allegri ostudza optymizm i twierdzi, że Juve nie ma szans na mistrzostwo, ale wydaje się, że po prostu zdejmuje presję ze swoich piłkarzy. W niedzielę Juventus ograł 1:0 Spezię. W pierwszej połowie przewaga turyńczyków nie podlegała dyskusji, ale po przerwie obraz gry się zmienił. Juventus został stłamszony i nie oddał żadnego celnego strzału. Gdyby nie dwie świetne interwencje Wojciecha Szczęsnego, to nawet mógł przegrać.

- Mieliśmy dobrą pierwszą połowę i powinniśmy strzelić więcej niż jednego gola. W drugiej połowie spotkanie się zmieniło, bo stało się znacznie bardziej intensywne. Od czasu do czasu może się zdarzyć, że będziemy cierpieć na boisku. Ale to część procesu naszego rozwoju. Nie mam do chłopców żadnych pretensji. Najważniejsze, że zdobyliśmy trzy punkty - mówił po meczu Allegri. A co miały do powiedzenia włoskie media?

Portal tuttomercato.web ocenił Wojciecha Szczęsnego na "6.5" w skali 1-10. "W pierwszej połowie nie musiał używać rękawic, ale po przerwie miał znacznie więcej roboty. I to już po kilku minutach. Fundamentalna obrona - dla losów meczu - przy strzale Agudelo" - czytamy.

Jeszcze wyżej Polaka ocenił włoski "Eurosport". "W pierwszej połowie był widzem, ale w drugiej zachował się jak mistrz przy strzałach Gyasiego i Agudelo. W ciężko wywalczonym zwycięstwie Juventusu jego popis rzucał się w oczy" - czytamy w uzasadnieniu noty "7".

Na siódemkę zasłużył także od "La Gazzetta dello Sport". "Miał dwie okazje do popisu i okazał się decydujący w tych momentach. Gyasi nie pokonał go głową, a Agudelo oddał strzał z bliska, ale Szczęsny był na posterunku" - pisze różowy dziennik.

Choć Juventus - delikatnie pisząc - nie zachwycił, to ma powody do radości. Biorąc pod uwagę mecze w czołowych ligach Europy od początku listopada, tylko Real Madryt stracił mniej goli (9) niż Juventus (10) w tym okresie. Stara Dama zanotowała też 14 mecz bez porażki z rzędu, co jest jej najlepszym okresem od grudnia 2019 roku, gdy jej trenerem był Maurizio Sarri.

AC Milan ograł Napoli 1:0 i z 60 punktami jest liderem rozgrywek. Dwa punkty mniej ma Inter Mediolan, który rozegrał o spotkanie mniej. Napoli zajmuje trzecie miejsce, ze stratą trzech punktów do lidera. Juventus jest czwarty i traci siedem "oczek" do Milanu.