Świderski zadebiutował meczu, który przeszedł do historii Ameryki. Rekord

Charlotte FC stało się w 2022 roku 28 drużyną występującą w Major League Soccer. Plany klubu z Karoliny Północnej są bardzo ambitne, co pokazały już odważne ruchy w minionym okienku transferowym. W drużynie tworzy się prawdziwa polska kolonia. W klubie są już Karol Świderski i Jan Sobociński, a dołączyć ma do nich jeszcze Kamil Jóźwiak.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy rozwiązali kontrakty z rosyjską organizacją. "Decyzję podjęliśmy w minutę"

Świderski debiutuje w nowym klubie. Wielkie święto w Charlotte

W historycznym pierwszym spotkaniu w MLS, które odbyło się 27 lutego, drużyna Miguela Angela Ramireza zawiodła na całej linii i przegrała z DC United 0:3. W minioną niedzielę liczono więc na zupełnie inny rezultat i nowe otwarcie w historii klubu. Charlotte FC miało rozegrać pierwsze spotkanie w MLS na własnym stadionie. Mobilizacja wśród lokalnej społeczności była ogromna, co było widać na trybunach.

Piątek z kolejnym golem. Ależ się znalazł. Co za reakcja [WIDEO]

Na Bank of America Stadium pojawiło się aż 74 479 widzów. Oznacza to, że oficjalnie pobity został dotychczasowy rekord frekwencji w MLS ustanowiony niedawno w Atlancie. Tam na trybunach pojawiło się 73 019 fanów.

To właśnie przy tak ogromnej widowni w Charlotte FC zadebiutował Karol Świderski. Reprezentant Polski dostał szansę gry od pierwszej minuty, ale nie udało mu się strzelić bramki. Boisko opuścił w 73. minucie i niestety chwilę później jego drużyna straciła bramkę na 0:1. Do końca spotkania nic się już nie zmieniło i to goście z Los Angeles mogli się cieszyć ze zwycięstwa. Jan Sobociński nie pojawił się na placu gry.

Najbogatszy sportowiec świata chce kupić Chelsea. "Ja nie żartuję"

Drużyna Charlotte FC wciąż czeka na swój pierwszy punkt i pierwszą bramkę w MLS. Kolejną szansę na to będzie miała już za tydzień w spotkaniu z Atlantą United na wyjeździe.