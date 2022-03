Piotr Zieliński na liście życzeń giganta. Poważne zainteresowanie

Piotr Zieliński świetnie odnajduje się na włoskich boiskach, co udowadnia niemalże w każdej kolejce Serie A. A to sprawia, że media wciąż spekulują o poważnym zainteresowaniu ze strony Liverpoolu. Maurizio Nicita z "La Gazzetta dello Sport" twierdzi, że w takiej sytuacji, za dobre pieniądze, 27-latek nie powinien się za długo zastanawiać.

Zieliński odejdzie z SSC Napoli? "Spalletti jest w nim zakochany"

- W czasach kryzysu trudno o precyzyjną cenę, ale musimy pamiętać, że mówimy o 27-latku, który jest w pełni dojrzały, a dodatkowo posiada długi kontrakt. Obserwują go od dłuższego czasu kluby z Premier League, ale spodobał się również hiszpańskim drużynom. Napoli chce budować przyszłość wokół niego i nie myśli o sprzedaży. Luciano Spalletti jest w nim zakochany, to dla niego kluczowy piłkarz - mówi dziennikarz. I chce zrobić z niego lidera.

Wiadomo już, że po obecnym sezonie do Toronto FC odchodzi kapitan zespołu, Lorenzo Insignie. Niewiadoma też jest przyszłość Driesa Mertensa, którego kontrakt wygasa z końcem czerwca 2022 roku. Zieliński znajduje się tuż za nimi, a jak podkreśla dziennikarz "La Gazzetta dello Sport", pomocnikowi sprzyja praca z Luciano Spallettim.

- Pod jego okiem Piotr poprawił swoje zagrania w ataku, a przede wszystkim w defensywie. Teraz jest bardziej pewny siebie w pressingu, aby odebrać piłkę i pokazać się do gry, o czym świadczą bramki przeciwko Interowi i Barcelonie - tłumaczy Nicita w rozmowie z Onet Sport.

I dodaje: - Może stać się niebawem jednym z liderów. To zawodnik najwyższej klasy pod względem kondycji fizycznej i psychicznej.

Kontrakt Zielińskiego został przedłużony w 2020 roku. Obecnie obowiązuje on do końca czerwca 2024 roku. Media wyceniają Polaka na 60 mln euro, portal Transfermarkt.de podaje natomiast kwotę o 10 milionów niższą. Nie wiadomo jednak, czy sam Zieliński jest zainteresowany zmianą otoczenia. W tym sezonie rozegrał 25 meczów w Serie A i siedem w Lidze Europy. We wszystkich strzelił siedem goli i zanotował pięć asyst.