Legenda rozpływa się nad Zielińskim. Punktuje jego najlepsze cechy

Rywalizacja o mistrzostwo Włoch jest w tym sezonie bardzo zacięta. Wszystko wskazuje na to, że walka o "scudetto" rozstrzygnie się między trzema zespołami – Interem, Milanem i Napoli. Aktualnie liderem jest Inter, ale ma tylko punkt przewagi nad rywalami. W niedzielę czeka nas hit – Napoli zagra z Milanem. To spotkanie może mieć kolosalne znaczenie w kontekście walki o najwyższe cele.

REKLAMA

Zobacz wideo Maradona, Hamsik, a kiedyś Zieliński? "Może stać się symbolem Napoli" [REPORTAŻ]

Wraca temat Superligi. Andrea Agnelli ma plan. "La Gazzetta dello Sport" ujawnia

Legenda rozpływa się nad Zielińskim. "Pomocnik kompletny"

Kibice Napoli liczą na dobry występ Piotra Zielińskiego. Jest on w dobrej formie i w tym sezonie zagrał w 32 spotkaniach, w których strzelił siedem goli i zaliczył pięć asyst. Reprezentant Polski często zbiera pochwały. W rozmowie z "La Gazzetta dello Sport" Zielińskiego pochwalił Roberto Donadoni, który był w przeszłości związany z zarówno z Milanem, jak i z Napoli.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

- Zieliński to pomocnik kompletny, dobrze radzi sobie zarówno w fazie ataku jak i obrony. Przypomina mi trochę Marka Hamsika. Może nie kończy akcji tak często jak Słowak, ale jest bardziej zaangażowany w grę zespołu, oferuje jakość i nieprzewidywalność. Zieliński bardzo dobrze radzi sobie wtedy, gdy rywal broni się blisko siebie. Kiedy masz duże posiadanie, to logiczne jest, że przeciwnicy ustawiają się i zamykają wolne przestrzenie. Jest bardzo uzdolniony, jeśli chodzi o zwody i drybling obiema nogami – powiedział Włoch.

- Na boisku Zieliński widzi rzeczy, o których inni nawet nie pomyślą. Poza tym poprawił się, jeśli chodzi o agresję w wysokim pressingu. Kiedy zrozumiesz, że zabierając piłkę na połowie przeciwnika wszystko staje się prostsze, to masz na to ochotę – dodał.

Rosjanin strzelił gola i podbiegł do kamery. Jego gest już obiegł światowe media [WIDEO]

Roberto Donadoni to legenda ligi włoskiej, a zwłaszcza Milanu. W barwach tego klubu rozegrał łącznie 390 spotkań we wszystkich rozgrywkach i strzelił 23 bramki. W barwach ekipy z Mediolanu sześć razy zdobywał mistrzostwo Włoch i trzy razy Puchar Europy (dzisiaj Liga Mistrzów). Był też reprezentantem Włoch. W kadrze rozegrał 63 spotkania i zdobył w nich pięć goli. Z reprezentacją zajął trzecie miejsce na mundialu w 1990 roku, a cztery lata później – drugie. Po zakończeniu kariery piłkarskiej został trenerem. W latach 2006-2008 był selekcjonerem reprezentacji Włoch. W 2009 krótko był trenerem Napoli. Jego ostatnim klubem był Shenzhen Ruby, który prowadził od 2019 do 2020 roku.

Warto wspomnieć, że nazwisko Donadoniego pojawiło się w kontekście reprezentacji Polski. Było to niedawno, kiedy polską kadrę opuścił Paulo Sousa, a prezes PZPN Cezary Kulesza szukał nowego selekcjonera.

Nicola Zalewski ma prezent dla selekcjonera po debiucie. A Włosi piszą o "niespodziance"