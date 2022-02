Przeciętne oceny Zielińskiego po meczu Napoli. "Rozpłynął się w powietrzu"

W niedzielę Napoli odniosło ważne zwycięstwo w walce o mistrzostwo Włoch. Podopieczni Luciano Spallettiego pokonali na wyjeździe Lazio 2:1. Mecz miał niezwykle dramatyczną końcówkę. Od 62. minuty Napoli prowadziło 1:0 po golu Insigne. Gospodarze wyrównali w 88. minucie za sprawą Pedro, ale w doliczonym czasie gry trzy punkty ekipie gości dał Fabian Ruiz.

Nie najlepszy mecz Zielińskiego. Bardzo słaba druga połowa

Wszystkie gole w meczu Lazio – Napoli padły, kiedy na boisku nie było już Piotra Zielińskiego. Reprezentant Polski rozpoczął mecz w wyjściowej jedenastce, ale w 57. minucie został zmieniony jako pierwszy. Po meczu włoskie media wystawiły Zielińskiemu bardzo przeciętne noty.

"Próbował być pożyteczny, ale miał trudności z wykonywaniem dobrych podań. Często się cofał, żeby wziąć udział w grze" – napisali dziennikarze portalu leggo.it. Serwis wystawił Zielińskiemu ocenę "5" w dziesięciostopniowej skali. Taką samą ocenę Polak otrzymał m.in. od portalu calciomercato.it. "Często szukał piłki, dał kilka podań. Nie znalazł jednak rytmu w pierwszej połowie. W drugiej było jeszcze gorzej i Spalletti zdjął go z boiska" – napisano w uzasadnieniu.

Minimalnie lepiej Zieliński został oceniony przez włoski Eurosport. "Robił swoje. Nic ponad to, nie błysnął" – tak występ Polaka podsumowali dziennikarze, którzy wystawili mu "5,5". Tak samo Zieliński został oceniony przez portal napoligol.it. "Pokazał się trzy, może cztery razy. Strakosha obronił jego strzał. Ale od tamtego momentu jakby rozpłynął się w powietrzu. W drugiej połowie popełnił sporo błędów i został zmieniony" – czytamy w artykule. "Kiedy miał miejsce, to wydawało się, że jako jedyny jest w stanie minąć dwóch zawodników Lazio. Potrafił zrobić przestrzeń Osimhenowi na początku meczu. W drugiej połowie miał problemy, jego poziom dramatycznie spadł i trener musiał go zdjąć z boiska" – napisano w serwisie tuttonapoli.it.

Najlepsze oceny Zieliński otrzymał od prestiżowych gazet. "On i Malinowski są najgroźniejsi, jeśli chodzi o strzały z 18 metrów" – napisała "La Repubblica". "Miał kilka dobrych pomysłów i ładny strzał, który sprawił problemy bramkarzowi. Potem opadł z sił i Spalletti odważył się go zmienić" – dodała "La Gazzetta dello Sport". Dziennikarze obu gazet wystawili Zielińskiemu notę "6".

Napoli jest liderem Serie A, ale ma tyle samo punktów co drugi Milan. Obie drużyny zmierzą się ze sobą w hicie sezonu już w następnej kolejce.